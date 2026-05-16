cómo no pudimos probar la colaboración

Cientos de personas esperan bajo el sol, frente a la cortina de hierro de la tienda Swatch de Deauville, una de las 17 en Francia que venden el Royal Pop. Incluido el autor de estas líneas, los periodistas especializados no han podido ver ni probar el Royal Pop (salvo algunas excepciones). ¿Se abrirá, no se abrirá? La situación es tensa y la policía bloquea la calle a ambos lados. Desde hace casi 48 horas, los jóvenes, muchos de ellos procedentes de los suburbios de París y de Rouen, acampan allí, con sus coches aparcados cerca y con provisiones a su alcance. Hablan con franqueza de su objetivo: comprar cada uno un modelo (el calibre fijado por la marca) para revenderlo inmediatamente en Internet. Sólo que la pequeña tienda, asaltada y sin un servicio de seguridad digno de ese nombre, nunca levantó el telón. No hay nadie para comunicarse. En la cola la gente se pregunta: ¿tendremos que volver el lunes? Otras tiendas en Francia se vieron desbordadas de la misma manera, en Parly 2, Lyon, Rennes o Lille, así como en el extranjero, Barcelona, ​​Dubai o Mumbai.

Hasta entonces, sin embargo, las cosas se habían manejado con maestría. Todo el mundo esperaba un reloj de pulsera: un Royal Oak pero a precio Swatch. Durante diez días, la época del suspense, los fans de todo el mundo habían generado multitud de imágenes utilizando IA, endiabladamente verosímiles.

Desde su anuncio hace una semana, la colaboración entre Swatch y Audemars Piguet ha provocado una espera increíble antes de salir a la venta este sábado. © SWATCH-AP

Pero sorpresa, ¡es un reloj de bolsillo! Disponible en ocho versiones, el Royal Pop está disponible con tres cordones de piel de becerro de diferentes tamaños, para llevarlo como colgante, colgado en un bolso, dentro de una chaqueta o colocado sobre un escritorio gracias a un pequeño soporte extraíble. La caja se engancha y se suelta produciendo un “hacer clic”presentado como una firma acústica. Seis modelos tienen su corona al mediodía, al estilo de los relojes de bolsillo “Lépine”; dos lo muestran a las tres, en estilo “Savonette”, con un pequeño segundero a las seis.

¿Por qué ocho? Es un homenaje al Royal Oak diseñado por Gérald Genta en 1972, con sus ocho tornillos en el bisel octogonal, y los ocho lados de una caja más compleja de lo que parece, donde encajan el octágono, el círculo y el barrilete. En cuanto a los nombres de los modelos, mezclan las palabras. “bandera” Y ” ocho “ en un sabir globalizado: Otto Rosso, Huit Blanc, Blaue Acht, Orenji Hachi, Ocho Negro, Green Eight, Làn Ba y Otg Roz.

El Royal Pop está disponible en 8 versiones. © SWATCH-AP

ENTONCES ? Como dicen en la Suiza francófona, estamos decepcionados en el buen sentido. Decepción, porque ¿a quién no le hubiera gustado llevar en la muñeca un trozo de la leyenda de AP? Satisfacción, porque ambas marcas están superando los pronósticos. Es francamente descarado lanzar este tipo de objeto: bien puede ser el antepasado de la relojería contemporánea, pero también hace referencia al antiguo amuleto que el abuelo llevaba en el bolsillo. Lo contrario del universo “pop art” al estilo Andy Warhol, reivindicado por las casas Bienne y Le Brassus: para la ocasión, la directora general de Audemars Piguet, Ilaria Resta, y la de Swatch, Nick Hayek, incluso posaron en una colorida composición muy “Campbell Soup”.

Donde los dúos Swatch anteriores (MoonSwatch con Omega, Scuba Fifty Fathoms con Blancpain) reinterpretaron leyendas en un formato clásico de “muñeca”, el Royal Pop, no. Desde un punto de vista estratégico, esta es quizás la mejor manera de que Audemars Piguet se mantenga tranquilo, sin empañar la reputación de su legendario Royal Oak ni provocar la ira de sus coleccionistas.

Bajo el capó de la colección encontramos el famoso SISTEM51 de Swatch, el único mecanismo del mundo fabricado de forma automática. Pero ha sido rediseñado para la ocasión, con una cuerda manual única que garantiza 90 horas de reserva de marcha. En el reverso, el fondo de zafiro transparente deja ver parte del movimiento, incluido el tambor cuyo color indica la carga restante: dorado, el mecanismo está completamente cargado; gris, hay que volver a montarlo. En cuanto a la esfera, está decorada con el motivo “Petite Tapisserie”, firma visual del Royal Oak desde sus inicios, pero en verde lima, rosa, azul pato, amarillo fluorescente o blanco brillante.

La caja se engancha y se suelta produciendo un “clic”, presentado como una firma acústica. © SWATCH-AP

¿Para quién es esta pieza? A la Generación Z, sin duda, que mira su teléfono para saber la hora y cuelga a Labubu de sus bolsos. Pero también para las mujeres, ya que el público femenino es visto como un importante vector de crecimiento en la relojería. Y Audemars Piguet, dirigida por una mujer, predice que en 2030, el 45% adquirirá relojes AP, frente al 20% actual. Según nuestro análisis profundo pero totalmente subjetivo de las redes sociales de relojes, parecería que el Royal Pop, con sus correas de cuero y sus colores bastante llamativos, tiende a entusiasmar a las chicas, pero no tanto a los chicos.

En cuanto a esto último, que no cunda el pánico: si Swatch no tiene previsto llevarlo en la muñeca (por el momento), muchas marcas/start-ups de todo el mundo están trabajando en ello, y es sólo cuestión de días que veamos la llegada de pulseras compatibles, de una calidad que aún está por demostrar.

Queda una cuestión clave: el dinero. Si bien Swatch podría ganar mucho con esta colaboración, Audemars Piguet ya ha anunciado que todos sus beneficios se utilizarán para apoyar las profesiones relojeras, a través de becas y ayudas para profesiones poco comunes.

En Deauville, la mayoría de los jóvenes de la región parisina se marcharon antes del mediodía. Quedan algunos seguidores desilusionados, entre ellos un puñado de mujeres jóvenes. Royal Pop no es para hoy.

Royal Pop, Audemars Piguet x Swatch, reloj de bolsillo biocerámico, (2/3 de polvo cerámico, 1/3 de material de origen biológico procedente de aceite de ricino), bisel octogonal con 8 tornillos hexagonales de 40 mm de diámetro (sin clip); Correas de piel de becerro a juego con los colores de cada versión, entregadas en 3 longitudes y con clip, movimiento automático de carga manual., Montaje 100% automatizado Swiss Made, 90 horas de reserva de marcha, cristales de zafiro delantero y trasero, indicador de reserva de marcha integrado; Resistencia al agua 20 metros.

Seis modelos estilo “Lépine”, con corona a las 12, indicación de horas y minutos, 385 euros: Otto Rosso, Ocho Blanco, Ocho verde, Blaue Acht, Orenji Hachi, Ocho Negro. Dos modelos estilo “Savonette”, con corona a las 3, indicación de horas, minutos y subesfera de segundero pequeño, 400 euros: Lan BaY OTG ROZ.