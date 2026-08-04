Suicidios o intentos en los servicios del Primer Ministro: varias investigaciones abiertas

Publicado el 3 de agosto de 2026 a las 15:59 horas, actualizado el 3 de agosto de 2026 a las 4:06 p.m. Lectura: 2 min.

El mismo día, este funcionario presentó una denuncia por “acoso moral”especificado Mmi Christelle Mazza.

El informe designa como “víctima principal” Esta funcionaria del Servicio de Correspondencia del Primer Ministro (SCPM), Laura (nombre ficticio), e implica a cuatro personas.

Se menciona una paulatina retirada de responsabilidades, humillaciones públicas, comentarios denigrantes, un creciente aislamiento con una asignación a una oficina en el sótano, lo que le provocó sufrimiento en el trabajo y un deterioro de su estado de salud, hasta su hospitalización en abril tras querer suicidarse. Un usuario la retuvo cuando estaba a punto de arrojarse debajo de un tren. Laura, funcionaria de categoría A, es descrita por uno de sus compañeros de France-Inter como una persona que ha construido una carrera “por mérito”treinta años después de empezar en la categoría C.

El 26 de marzo, un colega de “servicio adyacente”la secretaría general del gobierno (SGG), se había arrojado debajo de un tren “en un contexto de sufrimiento identificado en el trabajo”según este informe, que denuncia “incumplimiento por parte del empleador de su deber de protección”. El mismo mes, un director de proyectos de la secretaría general de inversiones se suicidó en su casa mientras trabajaba a distancia.

El representante del personal informa“una situación de supuesto acoso moral institucional” dentro de la oficina del Primer Ministro.

Los servicios del Primer Ministro (SPM) reúnen una cincuentena de administraciones con estatutos variados (secretarías generales, direcciones, misiones y autoridades administrativas independientes), bajo la autoridad directa del Jefe de Gobierno. Son responsables, en particular, de coordinar la acción gubernamental. Según “le Parisien”, las personas que se suicidaron o que supuestamente lo intentaron no trabajaron directamente con el primer ministro Sébastien Lecornu.

“De los elementos del expediente se desprende que los servicios del Primer Ministro se han visto profundamente desestabilizados desde, en particular, la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024 y la sucesión de los Primeros Ministros y de los gabinetes ministeriales, habiendo comenzado la situación a deteriorarse en el otoño de 2024 para el personal administrativo”escribe M.mi Mazza en una carta que acompaña la denuncia y el informe. Desde la disolución de la Asamblea Nacional el 9 de junio de 2024, ha habido cuatro gobiernos diferentes: el de Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y luego Sébastien Lecornu. “ Es un nuevo ejército que llega cada cuatro, seis meses. (…) Hay que cumplir con las nuevas exigencias del nuevo jefe”describe un representante del personal de France-Inter.