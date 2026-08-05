Localización de Xenia Fedorova, recurso contra su expulsión… Actualización sobre la situación

Primera desautorización para Xenia Fedorova. El tribunal administrativo de París desestimó este lunes 3 de agosto un recurso de medidas provisionales presentado por la columnista rusa pro-Kremlin contra su expulsión del territorio y la congelación de sus bienes.

Por su parte, el tribunal administrativo aclaró que Xenia Fedorova no expuso “no es necesario salir del territorio parisino”, “no solicitó autorización del prefecto de policía” y fue limitado “para indicar, sin especificación alguna, que la obligación de informar le causa malestar”. Entonces, “el juez sumario consideró que no se podía mantener la condición de extrema urgencia”.

“Para obtener la suspensión de la ejecución de estas decisiones, Xenia Fedorova, que podía elegir entre el procedimiento de suspensión sumaria, sujeto a la demostración de una emergencia, y el de la liberación sumaria, sujeto a la demostración de una emergencia extrema que justificara medidas en un plazo de cuarenta y ocho horas, decidió introducir esta última acción”explican los magistrados. Sin embargo, este procedimiento “no podía limitarse a invocar presunciones que no se aplican a su situación, sino que debía exponer las graves implicaciones personales que para ella se derivaban de las decisiones impugnadas, que no consideró (hacer) no en su petición».

El columnista que habla en los medios del grupo Bolloré está acusado de ser “un relevo para las campañas de desinformación lideradas por las autoridades rusas” Para “desestabilizar el orden público” En Francia. Ampliamente presente en CNews, Europe 1 y en el semanario “JDNews”, defiende periódicamente las posiciones del Kremlin. Según “Le Monde”, los eurodiputados del grupo centrista Renew habían exigido a la UE sanciones contra Xenia Fedorova, a quien presentan como una “notorio propagandista ruso” y a quien culpan “narrativas extremadamente manipuladoras sobre la guerra en Ucrania y hacia la UE”. Ya con prohibición de entrar en Alemania, la semana pasada fue objeto en Francia de una orden ministerial de expulsión y de la congelación de sus bienes.

El exdirector de la filial francesa de Russia Today (RT Francia), el canal estatal ruso cuya emisión está prohibida en la Unión Europea desde marzo de 2022, pocos días después de la invasión rusa de Ucrania, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el miércoles.

La ex presidenta de RT Francia, de 45 años, se defendió en su cuenta X: “Mi comportamiento (…) consiste en vivir en Francia desde hace casi diez años respetando la ley, pagando mis impuestos, pero también teniendo una opinión y expresándola en el marco de mi trabajo como periodista. » En un comunicado de prensa conjunto, sus empleadores, Canal+ y Lagardère, siguen denunciando “un ataque particularmente grave a la libertad de expresión”.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, afirmó el viernes en RTL que esta orden de expulsión no fue “no es un ataque a la libertad de expresión” pero justificado por “Numerosos comentarios que pudo hacer y que repiten sistemáticamente la propaganda del Kremlin sobre el compromiso de Francia” y en “Las motivaciones de la agresión rusa en Ucrania”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, explicó en “la Provence” que “Lo que está en duda es que Ma mí Fedorova es una ciudadana rusa que llegó a Francia como agente de influencia para transmitir propaganda rusa, utilizando métodos del Kremlin, y así perturbar nuestro debate público y democrático..