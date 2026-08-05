A medida que se acercan las elecciones legislativas israelíes, el 7 de octubre está omnipresente en la campaña electoral

para ir más lejos

Dentro de tres meses, los israelíes acudirán a las urnas por primera vez desde el atentado sin precedentes del 7 de octubre de 2023. Una fecha siniestra grabada en cada momento de la actual campaña electoral, tanto el trauma de la brutalidad de los atacantes de Hamás contra el sur del país, como la conmoción de la sociedad ante el fracaso de la seguridad, la duración de la guerra resultante y las decenas de miles de muertos en Gaza, pero también la multiplicidad de frentes simultáneos en los que Israel ha estado comprometido durante tres años han colocado al Estado judío en una situación excepcional. Casi todo en la campaña electoral parece referirse a este trágico momento de la historia de Israel y su consecuencias. Hasta la elección de la fecha de las elecciones, aplazada por el gobierno de Benjamín Netanyahu hasta el último límite legal, tres semanas después del triste aniversario, el 27 de octubre, para limitar la interacción entre los dos acontecimientos en la mente de los electores.

Estos De hecho, en los últimos años se han celebrado importantes conmemoraciones en todo el país en memoria de las 1.200 personas asesinadas el 7 de octubre y para exigir la liberación de los 250 rehenes secuestrados ese día. Desde entonces, todos, vivos o fallecidos, han sido devueltos a sus familias. Pero él no…