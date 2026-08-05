“El olor era terrible”: se produce un incendio en un lugar clasificado Seveso en Mosela, 30.000 residentes confinados temporalmente

Este domingo 2 de agosto, la prefectura del Mosela pidió a los habitantes de Amnéville y de cuatro municipios adyacentes que se confinaran debido a un incendio en un almacén clasificado como Seveso. “umbral bajo”. el fuego fue “revisado” por la tarde pero liberó una inmensa columna de humo negro.

El incendio, que comenzó alrededor de las 10:30 horas, se consideró “revisado” por la tarde, según las autoridades. Se trata de un almacén clasificado de Seveso. “umbral bajo”ubicado en las instalaciones de la empresa Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), en la zona industrial de Gandrange, no lejos de las instalaciones de ArcelorMittal.

“Se trató de un incendio generalizado en un almacén de residuos industriales de 800 metros cuadrados, cuya estructura se desplomó”dijo a la Agence France-Presse un portavoz del Centro Operativo de Bomberos y Salvamento del Mosela (Codis).

La prefectura ha pedido a unos 30.000 habitantes de estos municipios del norte del Mosela que permanezcan confinados en sus hogares. “Como medida de precaución, se pide a los residentes de Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange y Rombas que permanezcan confinados hasta nuevo aviso”escribió la prefectura en un comunicado de prensa.

“Dada la presencia de sustancias químicas, es necesario seguir respetando las medidas de contención”indicó también en Facebook el alcalde de Gandrange, Quentin Bigot.

El alcalde también transmitió las instrucciones de la prefectura: “Quédense en casa. Cierren puertas y ventanas. Eviten salidas y desplazamientos innecesarios. No se acerquen bajo ningún concepto a la zona del incendio. »

A última hora de la tarde de este domingo, la prefectura levantó la medida de confinamiento. “El refugio de los municipios de Gandrange, Amnéville, Clouange, Vitry-sur-Orne y Rombas ya está completo. Podrás salir de casa si es necesario”indica un mensaje difundido por la prefectura a los teléfonos móviles de la zona.

De este incendio emana un espeso humo negro. Según el diario regional “Le Républicain Lorrain”, la columna de humo es visible en “kilómetros a la redonda”hasta Metz, a unos quince kilómetros al sur.

“Cuando salí del cine de Amnéville, nos golpeó en la nariz, el humo era muy fuerte”explica a la AFP Amandine Vecchio, de 34 años, electa municipal de Clouange. “No olía a quemado, pero el olor era horrible e inmediatamente me dio dolor de cabeza”.continúa la treintañera, cuya hija de 8 años “tenía miedo”.

“Le pedí que se pusiera su osito de peluche delante de la nariz”cuenta Amandine Vecchio, que luego llamó a su hijo adolescente, que se quedó en casa, para cerrar las ventanas y hacer “trae a los gatos y al perro”.

el humo, “Lo vemos de lejos, y según los testimonios que me han llegado, provoca ganas de vomitar. Es insoportable y da dolor de cabeza.”informa el alcalde de Clouange, Clément Deriu.

Unos 135 bomberos fueron movilizados hasta el lugar, con 40 vehículos. “Se están tomando medidas para analizar los humos y ver si se puede levantar la medida de confinamiento”el portavoz del Codis de Moselle.

Un bombero y un empleado del lugar resultaron levemente heridos y fueron trasladados al hospital, mientras que otro bombero, también levemente herido, fue atendido en el lugar.