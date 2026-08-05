Incendios: el megaincendio en Gironda ya está “solucionado”, no se propaga en el Var

Por fin llega una cierta calma en el frente de los incendios. El megaincendio de Gironda ya está en marcha ” fijado “ Y “ya no avanza”anunciaron las autoridades este sábado 1 de agosto, tras diez días de lucha contra las llamas, mientras otro incendio permanece activo, pero contenido, en el Var, donde el riesgo de incendio será muy alto el sábado a partir de las 16.00 horas. a 10 p.m.

Los bomberos contuvieron la progresión de un nuevo incendio -que comenzó el viernes y abarcó alrededor de 1.250 hectáreas en el macizo de Gros Bessillon-, pero este foco fue ” activo “ El sábado por la mañana, según informó la prefectura de este departamento.

En esta región, “muchos puntos calientes” persistir y “Estamos esperando que por la tarde sople viento, sobre todo de mistral”que hará “una zona de riesgo realmente muy alto, entre las 16.00 y las 22.00 horas”.advirtió el ministro del Interior, Laurent Núñez, durante una rueda de prensa al mediodía.

En Montfort-sur-Argens, un pueblo de Var cercano a las llamas, “está un poco desolado”pero “la lucha continúa”observó el alcalde Philippe Chuyen. Al igual que en la vecina localidad de Correns, el centro del pueblo permanece confinado el sábado, pero se han restablecido el agua y la electricidad y la carretera departamental vuelve a ser transitable para los servicios de emergencia.

Las gotas de agua sobre el pueblo continuaron alternando entre Canadair y helicópteros, constató la Agencia France Presse (AFP). Llegaron refuerzos al lugar con 1.500 bomberos movilizados, seis helicópteros bombarderos de agua, ocho Canadairs y dos Dashes.

El sábado al mediodía, el Ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció durante una conferencia de prensa que el incendio ya está extinguido. ” fijado “ Y “ya no avanza” después de diez días de combatir las llamas.

En Gironda, entre las 224.000 personas evacuadas “en el punto álgido de la crisis”208.000 en total fueron autorizados a regresar a sus hogares, de los cuales 10.750 el sábado, afirmó la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, durante una conferencia de prensa.

En los alrededores de Burdeos, sólo unos pocos municipios quedan vacíos de sus habitantes. Sin embargo, la mayoría de los evacuados pudieron regresar a sus hogares. Como en Andernos, al borde de la cuenca de Arcachon. El sábado por la mañana las calles todavía parecían muy vacías, pero los negocios volvían a la vida. “¡No puedo creer que estés abierto!” »dijo entusiasmado un cliente al cruzar la puerta de una panadería a la entrada de la ciudad. No muy lejos de allí, el aparcamiento de un supermercado recién reabierto ya está casi lleno. “¡Hay que comer bien!” »explica a la AFP Didier Bacquey, un mecánico de 58 años, mientras carga su baúl con comida y paquetes de agua. Cuando regresó a casa, dijo que primero “ventilé la casa porque todavía olía un poco a quemado”.

El tráfico de la SNCF, interrumpido desde el 26 de julio al sur de Burdeos, se reanudará el sábado con motivo del fin de semana festivo.

En total, 3.300 bomberos de toda Francia combinaron sus esfuerzos con soldados, policías y gendarmes, silvicultores, agricultores y voluntarios, para “la mayor operación” La protección contra incendios en la historia moderna de la seguridad civil, según el prefecto de Gironda. Las autoridades aún cuentan 240 viviendas destruidas por este incendio, el más devastador en Francia desde 1949, aunque aún es necesario consolidar el balance.

“No hay muertos, no hay heridos, salvo del lado de los bomberos”declaró Sophie Brocas. Según el prefecto, más de 330 bomberos recibieron atención médica.

Los bosques se incendian con mayor facilidad porque la vegetación y los suelos están muy secos desde hace meses, fenómeno acentuado por el cambio climático y las recientes olas de calor excepcionales.

En toda Francia se realizaron 308 detenciones en el marco de investigaciones sobre incendios, entre ellos “dos tercios” Probablemente sean voluntarios y resultaron en 33 detenciones, indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.