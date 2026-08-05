Calma en Gironda y Var, un “coordinador nacional” para la reconstrucción… Actualización sobre los incendios en Francia

Este domingo 2 de agosto sigue siendo necesaria la vigilancia en el frente del incendio, mientras los bomberos siguen vigilando la recuperación y el tratamiento de las brasas aún vivas en Var y Gironda, donde las zonas afectadas por las llamas no evolucionaron de la noche a la mañana. Los incendios son generalmente “hoy bajo control” en Francia, incluso si “Todo esto sigue muy evolucionando”declaró el sábado por la tarde el primer ministro Sébastien Lecornu.

La situación en Gironda, donde el megaincendio forestal está solucionado desde el sábado, es ” estable “ El domingo por la mañana, a pesar de la persistencia de puntos calientes en Porge y Lège-Cap-Ferret en los que los bomberos siguen interviniendo, indicó la prefectura. El megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas en diez días cerca de Burdeos “ya no evoluciona”pero no lo es ” extinguido “recordó, precisando que “El nivel de vigilancia de incendios forestales se mantiene en rojo”.

Se esperan refuerzos del Mecanismo Europeo de Protección Civil el domingo y el lunes, con la llegada de bomberos ucranianos, lituanos y polinesios, cuyas misiones aún no han sido precisadas. Medios aéreos “consecuente” siguen movilizados, incluidos diez aviones Air Tractor y un avión Dash, para “Seguir en la misma dinámica positiva”añadió el oficial.

De las 224.000 personas evacuadas en el peor momento de la crisis en Gironda, a un total de 208.000 se les permitió regresar a sus hogares.

En total, 240 viviendas fueron destruidas, 183 de ellas sólo en Porge, donde los habitantes acusan a las autoridades de haber sacrificado su ciudad en beneficio de la península de Cap-Ferret. “Les digo que es falso”afirmó Sébastien Lecornu en una entrevista publicada el sábado en el periódico “La Tribune Dimanche”. Su “El dolor hoy es explotado por conspiradores en las redes sociales”denunció y agregó que “Los bomberos toman sus decisiones basándose en un único criterio: salvar vidas humanas”.

Un colectivo que agrupa ya a más de 700 vecinos de la localidad ha anunciado su intención de presentar una denuncia penal para esclarecer los hechos y obtener respuestas sobre la cadena de responsabilidad.

En Var la situación también ha mejorado. El incendio no evolucionó el domingo por la mañana y la mayoría de las medidas de evacuación fueron levantadas, anunció el prefecto del departamento, Simon Babre. “No hay cambios en el perímetro del incendio, por lo que los bomberos continúan trabajando en los puntos calientes y tratando los bordes el domingo por la mañana”dijo el prefecto. El incendio abarcó aproximadamente 1.800 hectáreas, dijo.

Los habitantes de los centros urbanos de Montfort-sur-Argens y Correns “fueron desconfinados”añadió Simón Baberé. Según la prefectura, están autorizados a utilizar la carretera departamental, que había sido cerrada y reabierta sólo para los servicios de emergencia.

Este incendio azotó el territorio de la “Provenza Verde”, entre el mar Mediterráneo y las gargantas del Verdon, donde unas 2.500 personas tuvieron que ser evacuadas.

Casi 1.500 bomberos permanecen desplegados en el sector, apoyados por medios aéreos para contener la evolución del incendio con esclusas y evitar que se acerque al corazón de los municipios de Correns, Carcès, Montfort-sur-Argens, Val.

El Primer Ministro anunció en la misma entrevista con el “Tribune Dimanche” el nombramiento de“un coordinador nacional” asignado a Matignon para gestionar el proyecto de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que han quemado más de 117.000 hectáreas de bosque en Francia desde principios de 2026.

Si bien la superficie quemada en el país bate récords este año, Sébastien Lecornu estimó que hasta el momento “la respuesta estuvo a la altura”. Recordó que el presupuesto de seguridad civil, que hoy alcanza cerca de 800 millones de euros, ha “casi el doble” desde 2017 y que el gobierno estaba trabajando en una nueva ley de seguridad civil, manteniéndose cauto en cuanto a la adopción de este texto antes de que finalice el mandato de cinco años. Sin embargo, identifica puntos débiles que se pueden mejorar, en particular “el cuidado” personas mayores.

“Aún no hemos avanzado lo suficiente en prevención, en planificación a largo plazo antes de las crisis”reconoció también, señalando los avances a realizar en el mantenimiento y tipología de bosques, desmontes, urbanismo, materiales de construcción, etc.

En el lado económico, destacó que para las pequeñas y medianas empresas, el Estado “se reembolsará en su totalidad” prestaciones de desempleo parciales pagadas a sus empleados entre el inicio del incendio en Gironda el 22 de julio y finales de agosto.