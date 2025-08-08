Submarinos nucleares desplegados por Trump, las condiciones de Putin sin cambios ... ¿hasta dónde subirá Rusia y Estados Unidos?





¿Está el divorcio entre Estados Unidos y Rusia? A su llegada a la Casa Blanca en enero pasado, Donald Trump apostaba al final de la lucha en Ucrania gracias a sus buenas relaciones con Vladimir Putin. Pero a medida que pasan los meses, las tensiones están aumentando. Hasta el anuncio de Trump, este viernes 1 de agosto, del despliegue de dos submarinos nucleares después de los comentarios hechos por Dmitri Medvedev, ex presidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad del país.









Antes de llegar a su punto culminante, las tensiones entre Donald Trump y Dmitri Medvedev se intensificaron al comienzo de la semana. El lunes, el presidente estadounidense redujo el ultimátum que lanzó el 14 de julio en Putin, al contratar al presidente ruso para poner fin a la guerra en Ucrania en 10 días. Una afrenta para Medvedev, que se apresuró a escribir en la red social X: “Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra”.









El ex presidente ruso (2008-2012), anteriormente presentado en Occidente como reformista y moderado, es habitual de los comentarios provocativos desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Sus mensajes generalmente reciben un eco limitado, pero terminaron irritando a la presidenta de los Estados Unidos, que, lejos del tono medido que emplea a Vladimir Putin,, irritando al presidente de “¡El ex presidente ruso fallido, que siempre cree en el presidente, debería monitorear sus comentarios. ¡Se aventura en un terreno muy peligroso!»así escribió Donald Trump el jueves en un mensaje en su red social de la verdad.





Unas horas más tarde, Dmitri Medvedev respondió, en ruso, en la red Telegram con las palabras que prendieron fuego al polvo. Sugirió al inquilino de la Casa Blanca que viera la serie de televisión apocalíptica “The Walking Dead” nuevamente antes de citar “El famoso” muerto principal “”un sistema automatizado establecido por la Unión Soviética durante la Guerra Fría para lanzar una huelga nuclear en caso de destrucción de su cadena de mando. Y Donald Trump para responder, aún en su red social social, donde dijo que tenía “Ordenó que dos submarinos nucleares estén posicionados en las áreas apropiadas, en caso de que estas declaraciones tontas e incendiarias sean más graves que eso”. Antes de agregar: “Las palabras cuentan y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas, espero que este no sea el caso esta vez”.





¿Reposicionamiento o farolas real?





Sin embargo, el presidente estadounidense no especificó dónde se enviarían los submarinos, ni si son sumergibles de propulsión nuclear o ojivas atómicas. Preguntó poco después de su decisión por parte de un presentador de Newsmax Channel para averiguar si estos submarinos son ahora “Más cerca de Rusia”Donald Trump simplemente respondió con un poco de risa: “Sí, están más cerca de Rusia.» »





Según el “New York Times”, “No es seguro que los submarinos hayan cambiado las posiciones”. El diario estadounidense explica que los movimientos de los submarinos nucleares tienen lugar en secreto y que es “Probablemente imposible saber si Donald Trump realmente está reposicionando los submarinos o si simplemente busca enviar un mensaje”.









Para el sitio de información “Político”, las palabras de Donald Trump no son triviales, “Dada casi la casi certeza de que ya hay varios submarinos que merodean en las aguas alrededor de Rusia”.





Empuja a Putin para sentarse en la mesa de negociación





Pero, ¿por qué el presidente estadounidense llega a agitar la amenaza nuclear? El inquilino de la Casa Blanca, en sus juegos verbales por redes sociales interpuestas con Medevdev, probablemente busca en realidad empujar a Vladimir Putin a sentarse finalmente en la mesa de negociación, a pesar de que las posibilidades de diálogo entre los dos hombres son molestas. Porque las declaraciones de Trump solo intervienen unas horas después de la respuesta indirecta de Vladimir Putin al ultimátum estadounidense. El presidente ruso ha reafirmado a querer “Paz sostenible” en Ucrania, pero sin renunciar a las condiciones de paz que propone y que lo quedan para él “Sin alterar” : a saber, que Kyiv renuncia a territorios y renuncia a la OTAN. Concesiones inaceptables para Kyiv.





Además, durante este mismo discurso, Vladimir Putin anunció el lanzamiento de la producción en serie de Orechnik, el misil hipersónico ruso de última generación, que puede usar una carga nuclear.









A finales de la próxima semana, Donald Trump podría comenzar a aplicar las sanciones que se encuentran tan “Secundario”es decir, infligido en países que compran petróleo ruso, con el objetivo de secar esta fuente esencial de ingresos para la máquina de guerra rusa. Especialmente porque en el terreno, las peleas no parecen debilitarse. Durante la noche de miércoles a jueves, un ataque contra Kiev mató a 31 civiles según una nueva evaluación comunicada el viernes por las autoridades. El ataque fue uno de los peores de este tipo contra la capital en más de tres años de guerra.