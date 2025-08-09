California continúa la administración Trump, que quiere prohibir los tratamientos de transición para menores transgénero

Publicado el 2 de agosto de 2025 a las 9:53 a.m. Lectura: 1 min.







California y quince estados democráticos anunciaron el viernes 1 de agosto para continuar la administración Trump el viernes 1 de agosto para disputar su intento de prohibir a los profesionales de la salud proporcionar tratamientos de transición a menores transgénero.





Este tema causa una tensión profunda en los Estados Unidos y está en el centro de las guerras culturales del país.





Donald Trump ha hecho un gran argumento de campaña. Cuando regresó a la Casa Blanca, prometió terminar con el “Delirio transgénero” y firmó notablemente un decreto asimilando estos tratamientos a un “Mutilación”y ordenar al Ministerio de Justicia que investigue clínicas que brindan esta atención.









Bajo presión, varias clínicas de este tipo en todo el país han cerrado o suspendido sus servicios.





Un “cruel e irresponsable”





“Los ataques incesantes del presidente y su administración contra la atención afirman que el género pone en peligro a los adolescentes ya vulnerables cuya salud y bienestar están en juego”acusó al Fiscal General de California, Rob Bonta, en un comunicado anunciando la queja federal. El deseo del gobierno de prohibir los tratamientos de transición es “Cruel e irresponsable”agregó.





La queja, especialmente apoyada por el estado de Nueva York, Illinois y Massachusetts, cree que las encuestas realizadas por el Ministerio de Justicia “Refleja un intento inconstitucional de invadir el poder de los estados para regular la medicina”.









Varios estados estadounidenses, incluidos California, garantizan por ley acceso a tratamientos de transición, ya sean hormonales o quirúrgicos.





Tratamientos prohibidos en la mitad de los estados estadounidenses





Muchos expertos transgénero, pacientes y activistas aseguran que estos tratamientos reducen el estrés, las preguntas de identidad y los pensamientos suicidas a veces vinculados a la disforia de género.





Pero su uso creciente en menores ha despertado escudos en los Estados Unidos: a muchos les preocupa que los niños puedan usarlo demasiado temprano y lamentar sus elecciones.









La mitad de los estados estadounidenses han prohibido el acceso a estos tratamientos a menores transgénero. En junio, la Corte Suprema conservadora mayoritaria estuvo de acuerdo, creyendo que la prohibición vigente en Tennessee no es una discriminación médica.





De 1.6 millones de personas que se definen a sí mismas como transgénero en los Estados Unidos, más de 300,000 tienen entre 13 y 17 años, según un estudio de Williams Institute, un grupo de pensamiento en la Universidad de UCLA.