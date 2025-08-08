Fuego en el aude: el fuego permanece incontrolado pero perdido en intensidad, los bomberos quieren "escribir rápidamente y fuerte" ... el punto de la situación

Por

Publicado el 7 de agosto de 2025 a las 8:50 am

Las aldeas del Masaje de Corbières permanecen alerta el jueves, el tercer día del fuego de una escala sin precedentes que continúa devastando miles de hectáreas de coníferas en el aude, incluso si ha perdido la intensidad.





• Se esperaban ráfagas de viento al final de la mañana, los bomberos esperan “arreglar el fuego durante el día”





Condiciones climáticas Jueves “Son bastante favorables al comienzo de la mañana” Los bomberos de Aude dijeron a la AFP. Pero ráfagas de terminar “Se esperan 40 km/h a partir de las 11 a.m.”ellos especifican. “Nuestra estrategia es golpear rápida y fuerte antes de que este viento se levante”. Se movilizarán los recursos del aire “Todo el día”Para tratar el fuego siempre activo en varios sectores, especifique a los bomberos.





“Tenemos un fuego que progresa más lentamente pero que no se fija”explicado en BFMTV Christophe Magny, el jefe del cuerpo de los bomberos de Aude. Esta noche, “Liza” eran “Siempre activo”agregó. Los bomberos esperan “Arregle el fuego durante el día”según el coronel Christophe Magny.









• El viento ha girado, el aumento en el fuego “disminuye la intensidad”





El viento que empujó las llamas a la costa mediterránea giró el miércoles por la tarde, redirigiendo el peligro a la tierra donde los municipios ya fueron afectados directa o indirectamente por el reclamo. “La parte posterior del fuego se ha convertido en el frente del fuego”dijo el coronel Christophe Magny, jefe de los bomberos de Aude. Y la frente aún incontrolable regresa a “Su punto de partida” y “Áreas boscosas bastante inaccesibles”agregó el Secretario General de la Prefectura de Aude Lucie Roesch.





Saliendo el martes después de las 4 p.m. En el pueblo de Ribaute, entre Carcassonne y Narbonne, el mayor incendio en el verano en Francia devastó 16,000 hectáreas de vegetación y bosque de pinos el miércoles por la noche, “Más que la ciudad de París”según el coronel Magny. También destruyó o dañó 25 casas y quemó 35 vehículos, según la evaluación provisional de la prefectura.





Al anochecer el miércoles, el incendio, que el primer ministro François Bayrou describió como “Catástrofe de magnitud sin precedentes” – era “Siempre activo”. Pero su progresión que anteriormente era “1,000 hectáreas a la hora en general”, “Disminuye con la intensidad”dijo a AFP Rémi Recio, subprefecto de Narbonne.









Y el tramontano, un viento seco y cálido que fortalece el fuego, ha sido suplantado por un viento marino que aún soplará el jueves, y “Traerá un aire más húmedo que antes, lo cual es menos favorable a la propagación del fuego”le dijo a la AFP François Gourand, pronosticador de Météo-France.





• Los municipios circundantes en la alerta





Si los bomberos protegieron las áreas residenciales, los municipios temen las llamas con el cambio de dirección del viento. “Nos quedamos alerta, porque estamos rodeados de pinos y luego que todo se ha quemado, todo el pueblo, es el desastre”Deplores Bruno Zubieta, primer alcalde de Vidasque-des-corbières, al sur de Narbonne. “Teníamos mucho miedo. El fuego llegó al galop”Él le dice a AFP. “Estábamos rodeados de llamas, de todas partes que venían de la izquierda, de la derecha, desde atrás. Estábamos rodeados. Estábamos solos en el mundo”.





En Saint-Laurent-de-La-Cabrerisse, una mujer de 65 años que se había negado a salir de su casa fue encontrada muerta en su casa devastada por las llamas. La prefectura también contó 13 heridos: dos habitantes hospitalizados, incluidos un seriamente quemado, y once bomberos, uno de los cuales sufrió un trauma en la cabeza, según el ministro del interior Bruno Retailleau.









Hay 90 km de bordes que hacen complicado el trabajo de los bomberos. Miles de 2.200 habitantes del sector preocupado por el incendio fueron evacuados de sus hogares y es demasiado temprano para regresar para la mayoría de ellos.





En el cielo de los Corbières, se han movilizado todos los medios del aire nacional. La Unión Europea también ha anunciado que se celebra “Listo para movilizar” recursos. “Europa se lleva a cabo junto a Francia, mientras que los peores incendios forestales en su historia reciente están en el aude”dijo en X Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea.





• Una encuesta abierta





Se abrió una investigación para determinar las causas del fuego, aún desconocidas. Actualmente no hay hipótesis privilegiada, incluso si el Primer Ministro habló de un comienzo de incendio al lado de la carretera, durante su viaje el miércoles en Saint-Laurent-La-La-Cabrerisse, la víctima más desastre. Frente a los residentes catastrófiados por sus pérdidas materiales, el primer ministro habló de un “Plan de salvaguardia y el futuro” de los cuales “Los Corbières podrían ser el laboratorio”.









En esta etapa, este es el mayor incendio en el verano en Francia. A finales de julio, a mediados de la temporada de verano, la seguridad civil había registrado más de 15,000 hectáreas quemados en el territorio nacional para 9,000 salidas de incendios, principalmente en la costa mediterránea.





También es el más importante en Francia desde al menos 2006, el inicio de las grabaciones, y desde la década de 1970 para el área mediterránea, según la base de datos de incendios forestales (BDIFF) del gobierno (que enumera los incendios desde 1972 para los departamentos mediterráneos y 2006 para Francia).