Su acción tendrá un impacto mucho mayor «

Reduce los desechos del hogar, está bien. Todavía debe hacerse por el bien de la eficiencia. Cómo ? Esto se explica por la ensayista Aline Gubri, quien será una de las voces del laboratorio de posibilidades, una noche organizada por «Le TV BUS Canal de comunicación urbana».





Esta es una pregunta en la que, seamos honestos, no moriremos ningún deseo de detenernos. Sin embargo, la cuestión de nuestros residuos, aquellos que generamos en exceso, que clasificamos o clasificamos, es tan esencial en el nivel ecológico como la de nuestros recursos energéticos o nuestra dieta. Especialmente debido a que la economía circular (la de reejar, reciclar y reutilizar materiales) que representa solo el 7 % de los flujos mundiales, es necesario que todos comiencen. Industrialistas, por supuesto, por supuesto, pero también cada uno de nosotros, consumidores.





Pero, ¿dónde comenzar a no dedicar demasiada energía a las prácticas con un bajo impacto en el planeta? Esta es precisamente la pregunta que obsesiona a la oradora y ensayista Aline Gubri, autora de varios libros sobre el tema, incluido «Los desechos cero de la casa para los Dummies» (primero, 2023). Será uno de los interlocutores del laboratorio de posibilidades, una noche organizada en 1jerga Abril por «Le Nouvel OBS» (ver aquí para registrarse gratis). Ella responde a nuestras preguntas.





Has sido un activista de «cero residuos». Varios periodistas, de los cuales nosotros, en el «nuevo OBS», vinimos a filmar su hogar y pudieron ver que había logrado producir una pequeña cantidad de desechos. ¿Puede esta «hazaña durar con el tiempo?





Aline Gubri Con Will, sin duda puede durar, pero de hecho, esta no es la pregunta correcta para hacer. Con los años, pensé en mi práctica y me di cuenta de que había caído en la trampa de desechos absolutos cero. Hablas de «destreza», y ese es el problema: esta forma de vida requiere esfuerzos muy importantes y mucho tiempo, para un resultado que en última instancia no es necesariamente óptimo. Así que ingresé lo que llamo una política de «desechos cero realistas».





Eso es decir?





Reduje las acciones que exigieron mucho tiempo y energía sin tener un impacto significativo. Por ejemplo, compré absolutamente todo a granel y estaba haciendo absolutamente cualquier casa, antes de comprender que, como loables eran estas acciones, me hicieron perder un poco de tiempo. Porque mirar el peso de su basura cada semana es considerar solo la parte superior del iceberg. Si desea ser efectivo, ataque sus desechos «invisibles»: su acción tendrá un impacto mucho mayor.





¿Nuestro desperdicio «invisible»?





Existe lo que termina en nuestros botes de basura, que vemos y lo que se produce aguas arriba. Esto puede ser enorme, especialmente para todo lo que se refiere a productos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, un teléfono inteligente «visible» pesa algo como 200 gramos y un poco de embalaje. ¡Pero su fabricación pesa 221 kilos de desechos invisibles, según Ademe! Cuando compro jeans a 700 gramos, produzco 49 kilos de desechos, cuando es un horno de microondas, estas son 2 toneladas … reducir estos tonelajes actúa concretamente en la parte sumergida del iceberg.





¿Cómo hacerlo?





El gesto más efectivo es comprar lo menos posible de los objetos que producen muchos desechos invisibles. Este puede ser un teléfono inteligente reacondicionado, ropa de segunda mano, pero puede ser alquilar o pedir prestado en lugar de comprar. Y finalmente, han reparado con la mayor frecuencia posible para continuar la vida de los objetos.









¿Qué le responden a aquellos que dicen que comprar la segunda mano es hacer que los objetos duren un poco más, pero que se convertirá de todos modos, al final, desperdicio?





Es un razonamiento que parece justo … pero está mal. Toma nuestros teléfonos inteligentes. Si todos se usaron durante seis años, en lugar de solo tres años, el promedio actual, dividiría nuestras necesidades de fabricación de nuevos teléfonos inteligentes. Esto es exactamente lo que sucede cuando compra un teléfono inteligente usado: el ex propietario no tenía uso. En lugar de darle un fin prematuro de la vida, mientras que todavía es perfectamente funcional, ofrece una segunda vida. Por lo tanto, extiende significativamente su duración de uso. Es decisivo reducir nuestros impactos.





Pero, ¿no hay lo que llamamos el efecto de rebote? Es decir que nosotros, los consumidores, estamos tentados a comprar, por ejemplo, con mucha más frecuencia de ropa porque, en segunda mano, no son caros …





Tienes razón, este es un problema real. Es por eso que, para todos aquellos que desean comprar mejor, sigo repitiendo que también es necesario, y primero, compre menos. Digamos que comprar en segunda mano, pero en las mismas cantidades que si fuera nueva. Sé que no es espontáneamente lo que hacemos, pero debemos esforzarnos por entrar en él.









¿No es tu discurso sobre «desechos cero realistas» la mejor coartada para un sistema económico destructivo? ¿No deberíamos atacar el principio mismo del consumo basado en las necesidades creadas por la publicidad?





En realidad, los dos no son en absoluto antónimos. Mi enfoque tiene como objetivo ser realista, al tiempo que es efectivo en su propósito de reducir nuestros impactos, cuestionar nuestras necesidades reales y, en última instancia, revisar nuestra relación con lo que consumimos. Para mí, esto no significa que todo sea necesario para cuestionar todo y rechazar cualquier consumo «no esencial». ¿Realmente necesitamos teléfonos inteligentes o son «necesidades creadas»? Personalmente, me voy del principio de que todos vivimos en una sociedad donde los teléfonos inteligentes se encuentran entre las necesidades diarias. Mi filosofía es que es necesario tratar de tener en cuenta nuestro estilo de vida y, desde ello, alentar a todos a limitar el daño tanto como sea posible.