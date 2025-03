Jostado por Trump, la UE lanza su plan dirigido a «rearmar Europa» para 2030

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



19 de marzo de 2025 a las 9:04 am actualizó el



19 de marzo de 2025 a las 9:36 am

Tiempo de lectura: 3 min.







La Unión Europea (UE) ofrece este miércoles 19 de marzo, el comienzo de un plan para reactivar el continente para 2030, enfrentado a la amenaza rusa y el riesgo de desconexión estadounidense.





«Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para la guerra»Resumió el presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen el martes en Copenhague el martes. Varios servicios de inteligencia en Europa están convencidos de que un ataque ruso tendrá lugar contra un país de la UE antes del final de la década.





El cuestionamiento de la participación estadounidense en Europa, y particularmente en Ucrania, después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, también actuó como una descarga eléctrica. Por lo tanto, es imperativo «Rearm Europa»como apunta a un plan del mismo nombre presentado el 4 de marzo en Bruselas.









El gasto militar de los veintisiete ha aumentado en más del 31 % desde 2021, llegando a 326 mil millones de euros en 2024. «Es mejor, pero no es suficiente»dijo Ursula von der Leyen.





Un objetivo de 800 mil millones de euros para la Europa de la Defensa





La Comisión Europea presenta este día en la mitad del día del miércoles un «Libro blanco» Para la defensa, una especie de instrucciones para que los Estados miembros los ayuden a fortalecer las capacidades de defensa del continente.





Encontramos allí las líneas principales del plan presentado hace dos semanas por Ursula von der Leyen con un objetivo mostrado de 800 mil millones de euros para poner a Europa de la defensa en funcionamiento. Una cantidad ambiciosa, pero cuya implementación depende sobre todo de la buena voluntad de los Estados miembros de la UE, subraye a los diplomáticos en Bruselas.









Por lo tanto, la Comisión Europea quiere permitir que los Estados miembros dediquen hasta el 1.5 % de su producto interno bruto (PIB) durante cuatro años al gasto militar, sin temor a romper las reglas presupuestarias que enmarcan los déficits públicos.





Esto debería permitir movilizarse durante este período hasta 650 mil millones de euros, según la Comisión Europea. Los 150 mil millones restantes estarán disponibles para los Estados miembros en forma de préstamos.





Comprar «más europeo»





Cada país debe solicitar para fines de abril una exención de estas reglas presupuestarias, de acuerdo con un proyecto de conclusiones de esto «Libro blanco»cuyo AFP obtuvo una copia. La Comisión quiere ir rápidamente y decidir a fines de julio otorgar o no otorgar esta exención, según los gastos propuestos, según un funcionario europeo. De hecho, no hay duda de que esta relajación de las reglas presupuestarias se utiliza para financiar el gasto no militar, según este funcionario.





Los funcionarios de la comisión también quieren que los veintisiete adopten el texto básico lo más rápido posible para préstamos de 150 mil millones de euros. Debería hacer posible financiar, en común, los proyectos de compras y de inversión en Europa.









Es, asegurado Ursula von der Leyen, comprar «Más europeo»en un momento en que la gran mayoría de las inversiones de defensa están fuera de la Unión Europea. «El contenido europeo es importante. Al menos el 65 % de las piezas contenidas en este o aquel el armamento debe ser de origen europeo»dijo el martes en Copenhague.





Los líderes de la UE ya han dado su luz verde a este plan propuesto por Ursula von der Leyen en una cumbre extraordinaria la semana pasada.





Discusiones sobre un gran préstamo común





Sin embargo, varios estados miembros desean ir más allá y sugerir que se lanza un gran préstamo, como había sido el caso durante la pandemia de Cavid. La UE luego tomó prestados 800 mil millones de euros. Las necesidades se han estimado esta vez en 500 mil millones de euros, pero la Comisión Europea hasta ahora se ha negado a embarcarse en este camino. «Para hablar de ello, necesitas un gobierno en Alemania»argumenta un diplomático europeo.









El futuro canciller Friedrich Merz tuvo un plan de inversión masivo el martes para rearmar y modernizar a Alemania, lo que puede no haber dicho su última palabra aún sobre esta idea de préstamo común.





La Comisión Europea también ha identificado los sectores estratégicos en los que las inversiones deben tener lugar como una prioridad. Se trata sobre todo una cuestión de llenar los vacíos de la industria de defensa en términos de municiones, defensa anti -avión, drones o incluso misiles de rango largo. El plan «REARMER Europe» también planea asociar la industria de defensa ucraniana más estrechamente con la de los países de la UE.