Sonia Mabrouk hace caso omiso de las críticas del equipo editorial de BFMTV que la acusan de hacer CNews

Sólo tres días al aire y Sonia Mabrouk se enfrenta a muchas críticas. Su debut en BFMTV tras su transferencia de CNews fue criticado por dos sindicatos, para quienes su programa “100% Mabrouk” es “un desfile de personalidades de extrema derecha”y por la sociedad de periodistas del canal, preocupada por “el equilibrio de las mesetas”.

“Sonia Mabrouk importa la línea CNews, la dirección mira hacia otra parte”tronó en un comunicado de prensa conjunto los sindicatos SNJ y CGT del grupo RMC BFM, al que pertenece BFMTV. La Sociedad de Periodistas (SDJ) de BFMTV también envió un correo electrónico interno el miércoles 26 de agosto por la mañana para alertar sobre la elección de los invitados al programa 100% Mabrouk, informa “le Parisien”.

Lejos de preocuparse, la nueva presentadora, invitada al plató de France Inter este jueves 27 de agosto por la mañana, se mostró satisfecha con sus buenas audiencias -que aún no han sido comunicadas- y afirmó “contento” de la atención prestada por los sindicatos. “Siempre prefiero la atención a la indiferencia. Prefiero las conversaciones francas a la cobardía”replicó ella.

“Creo que no soy el primero que recibe un comunicado de prensa mordaz del SDJ”prosiguió Sonia Mabrouk, incluida en el grupo Benjamin Duhamel que la entrevistó. En 2025, el SDJ de Radio Francia protestó contra su doble función en una emisora ​​de radio pública y en BFMTV, un canal privado. “A los periodistas les pasa, como a usted. Aún así denme la oportunidad de discutir, de dialogar, de ajustar, escucho todo lo que se dice”continuó de todos modos Sonia Mabrouk.

Los sindicatos le critican en particular por haber invitado a su programa a la empresaria Sophie de Menthon y a la ensayista Céline Pina, ex portavoz de CNews. El primero le había valido a RMC una notificación formal de la CSA por “comentarios misóginos y racistas”. “Me pregunto si eso no es lo mejor que le pasó”.dijo sobre la presunta violación de Nafissatou Diallo, ex empleada doméstica del Sofitel, por Dominique Strauss-Kahn, en el set de “Bocas grandes” en 2013. Por su parte, Céline Pina, ex columnista de CNews, relacionó en particular al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con los atentados del 11 de septiembre mediante un montaje fotográfico islamófobo.

“Tenemos plena confianza en él para hacer realidad el debate en su pluralidad, fiel al ADN del canal: permitir la expresión y la confrontación de opiniones, esenciales para la vida democrática, que correspondan a las expectativas de los franceses”gestión continuada.