Inundaciones en la frontera entre Nepal y Tíbet: al menos 160 muertos y centenares de desaparecidos

Una devastadora inundación acompañada de un deslizamiento de tierra en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejó al menos 160 muertos este miércoles 26 de agosto. Varios centenares de personas están desaparecidas, entre ellas numerosos turistas extranjeros.

Los medios estatales chinos informaron sobre “un alto costo humano” después de un deslizamiento de tierra en un importante cruce fronterizo tibetano, que dejó al menos tres muertos y 265 personas desaparecidas. Según la televisión estatal china CCTV, “Una catástrofe provocada por un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desapariciones en el puesto fronterizo de Gyirong”en el Tíbet.

En un vídeo de vigilancia verificado por la AFP, un imponente edificio de varias plantas y personas que intentaban escapar son repentinamente engullidos por un torrente muy potente.

Otro, también autentificado, muestra una ola gigantesca, comparable a un tsunami, que momentos antes se estrelló contra un aparcamiento que dominaba un río tranquilo, arrasando autocares y edificios con fuerza devastadora.

El primer ministro nepalés, Balendra Shah, ha pedido a la nación del Himalaya que “manténganse unidos” y aseguró que “el Estado está a vuestro lado con todos sus medios y recursos”. La policía nepalí dijo el miércoles por la tarde que había recuperado 157 cadáveres, lo que eleva el número total de muertos a al menos 160 y cientos de desaparecidos.

Según el Ministerio de Cultura y Turismo, unos 403 turistas, entre ellos 341 extranjeros, estaban desaparecidos varias horas después del desastre. En un recuento provisional publicado el día X, la Oficina de Turismo de Nepal identificó 384 viajeros desaparecidos; Entre los extranjeros se encontraban estadounidenses, indios, británicos, malayos y un australiano, así como 62 visitantes nepaleses.

Por la tarde, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores indicó que sus equipos “están movilizados y en contacto con ciudadanos franceses en la zona”. “80 ciudadanos franceses informaron de su presencia en Nepal.especifica el Quai d’Orsay. Otros franceses de paso que (se) no son (reportado) puede estar presente en las zonas afectadas. » « Nuestra embajada en Katmandú (capital de Nepal, nota del editor) está en estrecho contacto con las autoridades nepalesas que están intentando organizar ayuda, en condiciones muy difíciles”.precisa además el ministerio, sin confirmar la presencia de ciudadanos franceses entre las víctimas.

Las causas de esta inundación aún no se han establecido pero, según el ministro nepalí de Asuntos Exteriores, Shishir Khanal, un terremoto podría haber provocado un deslizamiento de tierra que bloqueó un río, provocando una repentina y potente crecida del agua río abajo. Según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, los datos satelitales de Planet Labs sugieren que un “deslizamiento de nieve y rocas” en la frontera entre China y Nepal podrían haber provocado la inundación.

Este último afectó a Syabrubesi, el punto de partida de la famosa caminata Langtang, así como a zonas frecuentadas por turistas y peregrinos hindúes en ruta hacia el sitio de Kailash Mansarovar. Los residentes están traumatizados por el desastre, mientras que los expertos han advertido que un bloqueo persistente del río podría desencadenar un nuevo torrente devastador.

El ejército nepalí está llevando a cabo operaciones aéreas y ya ha evacuado a 114 personas en el distrito de Rasuwa, una de las zonas más afectadas, según la Secretaría del Primer Ministro. Un portavoz de la policía había indicado anteriormente a la AFP que las autoridades aún no conocían la magnitud de los daños, precisando al mismo tiempo “haber pedido a las personas que viven cerca de los bancos que se refugien en otro lugar”.

Se utilizan retroexcavadoras para transportar a los residentes que se salvaron de la inundación repentina. PRAKASH MATHEMA / AFP

La Autoridad de Gestión de la Electricidad, por su parte, informó de daños en varias de sus instalaciones locales, incluidas presas y plantas de energía solar, y informó “cortes de energía”. Las imágenes difundidas por la televisión pública china CCTV muestran aguas turbulentas arrastrando ramas y escombros, así como una carretera inundada.

“La prioridad absoluta es la movilización de todos los medios para buscar y rescatar a las personas desaparecidas, evacuar y realojar a los residentes en peligro, atender rápidamente a los heridos y reducir al máximo el número de víctimas”indicó el presidente chino, Xi Jinping, citado por New China. Esto último generalmente sólo se expresa después de desastres cuando el costo humano es elevado.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son comunes durante el monzón de verano (junio-septiembre) en Nepal y en todo el sur de Asia. En julio de 2025, 17 personas desaparecieron después de un deslizamiento de tierra cerca de Gyirong, informó en ese momento la agencia de noticias oficial Xinhua. Según los científicos, el cambio climático está aumentando la intensidad y frecuencia de este tipo de fenómenos.

(Artículo actualizado el 26 de agosto a las 8:14 p. m. tras el aumento del número de víctimas)