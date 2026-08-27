Devastadora inundación en Nepal y Tíbet: cómo explicar la catástrofe que dejó 270 muertos

Imágenes tan aterradoras como el coste humano y material. Una espectacular y devastadora inundación en la frontera entre Nepal y el territorio chino del Tíbet ocurrida este miércoles 26 de agosto provocó más de un centenar de muertos, 270 según el último informe.

En condiciones difíciles, los equipos de rescate prosiguen este jueves sus esfuerzos para intentar encontrar a más de 1.300 personas desaparecidas, entre ellas cuatro franceses. Esto es lo que sabemos sobre el desarrollo del desastre del Himalaya.

Un potente torrente de agua, barro y escombros se precipitó a gran velocidad a ambos lados de la frontera montañosa de Nepal y el Tíbet, territorio chino, el miércoles por la mañana. Una cámara de vigilancia instalada en el lado chino filmó una ola marrón de varios metros sumergiendo y sumergiendo un edificio de media docena de pisos en unos segundos mientras la gente intentaba huir.

En Nepal, la ola arrasó localidades situadas en el valle de los ríos Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y la de Bhotekoshi, al este de la capital. Al principio, las autoridades chinas hablaban de deslizamientos de tierra y las nepalesas de inundaciones.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la inundación fue provocada por el colapso de un glaciar, tan violento que provocó un terremoto de magnitud 5,2 y deslizamientos de tierra. Originalmente, el USGS registró allí un terremoto de magnitud 4,4, que luego fue reevaluado a 5,2. Ella finalmente estableció “que este evento sísmico se debió a un colapso glacial y un flujo de escombros que tuvo consecuencias catastróficas aguas abajo”según su sitio web. La topografía extrema del Himalaya ha agravado los riesgos.

Anteriormente, el Ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, dijo que un terremoto probablemente provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó el lecho de un río, provocando una devastadora inundación río abajo.

Si bien todavía es demasiado pronto para establecer un vínculo definitivo con el cambio climático, las consecuencias ampliamente documentadas que puede tener en “techo del mundo”en particular los desbordamientos de los lagos glaciares, aumentan la probabilidad de que se produzcan tales fenómenos. “Sabemos cómo son las tendencias del cambio climático en el Himalaya. Estamos seguros del aumento de las olas de calor, la retirada de los glaciares, la reducción del permafrost, fenómenos de este tipo que pueden provocar, por ejemplo, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.detalla a la AFP Dorothy Heinrich, investigadora de la Universidad británica de Reading.

Según informes oficiales, todavía muy provisionales, el poderoso muro de agua y barro que sumergió la región, arrasando con numerosas viviendas y a sus ocupantes, costó la vida a 177 personas en el lado nepalí y a otras tres en el territorio chino, vecino del Tíbet. Más de mil personas están desaparecidas, entre ellas numerosos turistas extranjeros en el corazón del Himalaya. “techo del mundo” popular entre excursionistas y montañeros, y el peaje sigue aumentando.

Veinticuatro horas después de su paso, las autoridades nepalesas no tienen noticias este jueves por la mañana de 823 personas, entre ellas 393 extranjeros, según un recuento de la autoridad nepalesa encargada de situaciones de emergencia. Al otro lado de la frontera, los medios estatales chinos informaron que 558 personas, incluidos 260 extranjeros, seguían desaparecidas después del cruce. “torrentes de barro” quien enterró el puerto de Gyirong.

Entre los turistas extranjeros de los que las autoridades no han tenido noticia, cuatro son franceses. Según el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, 80 nacionales han informado de su presencia en Nepal, pero otros franceses de paso también pueden “estar presente en las zonas afectadas”. Aún no se conocía su suerte. Los extranjeros desaparecidos incluyen 178 indios, 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 33 británicos, 25 canadienses, 15 australianos y 12 israelíes, según la Oficina de Turismo de Nepal.

Los recursos de ayuda internacional comenzaron a enviarse a Nepal el miércoles. Estados Unidos se ha comprometido a proporcionar 500.000 dólares (unos 429.000 euros) en ayuda de emergencia. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha liberado algo más de un millón de euros en fondos de emergencia.

La Unión Europea dijo que había activado su sistema de monitoreo satelital, Copernicus, para ayudar a los rescatistas en Nepal, y dijo que estaba lista para brindar más ayuda. La vecina India envió 10 toneladas de ayuda humanitaria, incluidas mantas, lámparas solares y medicamentos.

Por su parte, el Dalai Lama afirmó este jueves que estaba rezando por todas las víctimas de la inundación. “Rezo por todos aquellos que perdieron la vida y ofrezco mi más sentido pésame y mis más sinceras condolencias a todos los afligidos y afectados por la tragedia”dijo en un comunicado el líder espiritual tibetano exiliado, esperando que se tomen medidas para “evitar que tales desastres vuelvan a ocurrir”.