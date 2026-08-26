Así transcurrirán las primarias entre el PS y la Plaza Pública

“Quiero que decenas de miles de franceses se unan y participen en las primarias y en la campaña”afirmó entusiasmado Raphaël Glucksmann en las columnas de “Le Monde” este miércoles 26 de agosto. El Partido Socialista y la Place publique ratificaron el acuerdo sobre los términos de la “primarias de la izquierda socialista y democrática”. Se llevará a cabo en dos rondas los días 9 y 10 de octubre y luego el 16 y 17 de octubre para nominar a su candidato presidencial.

El acuerdo fue ratificado por el consejo nacional del PS, por 159 votos a favor, 32 en contra y 21 abstenciones. La Asamblea Política Nacional de la Place Publique, el partido de Raphaël Glucksmann, lo ratificó por unanimidad. “Las condiciones están puestas, ahora dejamos de negociar las comas de cada texto y vamos allá. Hago un llamamiento a todos aquellos que con razón se quejan del estado de la izquierda: ¡vengan a cambiarlo con nosotros! »lanzó el candidato a Lugar Público.

Los candidatos a las primarias deberán declararse entre 1ejem y el 15 de septiembre. Por el momento, cuatro candidatos ya han anunciado su deseo de participar: Raphaël Glucksmann y tres socialistas, los diputados Philippe Brun y Jérôme Guedj, así como la ex candidata presidencial Ségolène Royal. El jefe del PS, Olivier Faure, aún no se ha presentado.

Para poder presentarse, para los socialistas, se necesitan los patrocinios de quince miembros del consejo nacional, o diez parlamentarios, o cincuenta concejales regionales o departamentales en ocho departamentos y tres regiones o cincuenta alcaldes repartidos en tres regiones. Los patrocinadores deben ser militantes electos del PS que estén al día con sus aportaciones.

El pequeño partido Izquierda Republicana y Socialista (GRS), liderado por el diputado Emmanuel Maurel, también podría sumarse a las primarias.

La votación estará reservada a activistas socialistas y de la plaza pública “al día con los aportes”así como a las personas que se afilian a uno de los dos partidos o han contribuido a “un polo socialdemócrata”, una estructura de tercer partido creada para aquellos que no desean afiliarse a un partido. Esta estructura se denominará “Asociación para la financiación de la candidatura de la izquierda socialista y democrática”.

Para ello tendrán que pagar una cotización de 15 euros, con una cuota social de 10 euros. “estafado” por la corriente de Olivier Faure, precisa la dirección del PS. Esta tarifa social está prevista, según “Opinión”, para estudiantes, desempleados o personas con ingresos demasiado bajos, previa declaración jurada. Durante la votación relativa a la celebración de las primarias, los votos ” contra “ y las abstenciones en el Consejo Nacional del PS estuvieron relacionadas con este precio de 15 euros, considerado demasiado alto por la corriente de Olivier Faure, así como por Philippe Brun y Ségolène Royal.

Los votantes no podrán unirse ni contribuir el día de la votación. Esto deberá hacerse a más tardar tres días antes de la primera o segunda vuelta.

Según el acuerdo alcanzado entre el PS y Place publique, la votación para designar quién representará al arco socialdemócrata en las elecciones presidenciales del 18 de abril y del 2 de mayo será mediante votación electrónica uninominal. No habrá proxy posible, indica “Opinión”.

La votación se realizará en línea. Cada votante recibirá un identificador personal y una contraseña, enviados por separado por correo electrónico. También deberán introducir su número de socio para acceder a la zona de votación. “Opinión” especifica que “Puntos de votación físicos equipados con una tableta” Las federaciones o secciones del PS pueden instalarlo para apoyar a los activistas en el voto electrónico. El dispositivo debe instalarse en una cabina de votación.

La dirección del PS ha conseguido que en la carta de valores que deberán firmar todos los candidatos no aparezca la mención que“No habrá acuerdo con LFI en las elecciones legislativas”al contrario de lo que quería Raphaël Glucksmann. “No tenía cabida en este tipo de estatutos”explica un socialista. Raphaël Glucksmann, oficialmente candidato desde el domingo, prometió convertirlo en uno de los temas del debate público.

Los candidatos también deben comprometerse, a través de esta carta, “proponer reunir a todos los partidos de la izquierda democrática, ecologista y republicana para construir juntos un programa común, un acuerdo legislativo y un contrato de gobierno”especificó la PS en un comunicado de prensa.