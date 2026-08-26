Asunto Legrand-Cohen: un año después, Thomas Legrand dice haber sido apartado de Radio Francia

Publicado el 26 de agosto de 2026 a las 20:54 horas. Lectura: 1 min.

Acusado hace un año por la extrema derecha de connivencia con el Partido Socialista, lo que desató una gran polémica sobre la imparcialidad de la radiodifusión pública, el periodista Thomas Legrand aseguró este miércoles 26 de agosto que había sido apartado definitivamente del grupo Radio Francia.

“Al final, la respuesta de la presidencia de Radio Francia, un año después, fue mi total y duradera invisibilidad de la antena”escribió en una columna publicada en “Le Monde”, afirmando que fue víctima de“una campaña externa, engañosa y manipuladora”.

Suspendido de la antena del France Inter, que forma parte del grupo público Radio France, tras el inicio del asunto hace un año, Thomas Legrand pensaba que podría volver allí para la temporada que comienza, pero no es el caso. “Cuando una campaña externa resulta en el borrado de la persona a la que apuntaba, cualesquiera que sean las intenciones de quienes tomaron la decisión, envía un mensaje claro a quienes la llevaron a cabo: funciona”juzga en su foro, viendo una cuestión más amplia de “libertad de prensa”.

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“He oído que Thomas Legrand está decepcionado por no estar en el France Inter. Exige, exige, pero así no se obtiene nada de mí”.declaró por su parte a “Le Monde” la directora del France Inter, Céline Pigalle.

En septiembre de 2025, Thomas Legrand y otro periodista de la radiodifusión pública, Patrick Cohen, fueron filmados sin su conocimiento en un restaurante con dos dirigentes del PS.

Emitido por el periódico mensual de extrema derecha “L’Incorrect”, el vídeo alimentó acusaciones de colusión entre la radiodifusión pública y la izquierda, un tema ampliamente difundido por los medios de comunicación del grupo del multimillonario conservador Vincent Bolloré, CNews, Europe 1 y el JDD.

En el proceso, France Télévisions y Radio France demandaron a estos medios por “denigrado”la culminación de fuertes tensiones entre los dos bandos. El miércoles está prevista una audiencia ante el Tribunal de Actividades Económicas de París.

Además, este asunto provocó la apertura de una comisión de investigación por parte de la Asamblea Nacional, donde France Télévisions y Radio France fueron duramente criticadas por su ponente, Charles Alloncle, diputado de la UDR. Este movimiento está aliado con el RN, partido que aboga por la privatización de la radiodifusión pública.