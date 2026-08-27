En Estados Unidos, Meta limitará Instagram a dos horas diarias para adolescentes y bloqueará vídeos por la noche

Publicado el 26 de agosto de 2026 a las 16:44, actualizado el 26 de agosto de 2026 a las 5:20 p.m. Lectura: 1 min.

Es un gran estallido al otro lado del Atlántico contra el infierno del desplazamiento. Meta limitará por defecto a los menores de 18 años a dos horas diarias en Instagram y Facebook combinados y bloqueará su acceso a ambas aplicaciones, excluyendo la mensajería, desde medianoche hasta las 6 de la mañana, según el acuerdo de 16.000 millones de dólares alcanzado este miércoles 26 de agosto con una cincuentena de estados americanos y sujeto a la aprobación de un juez federal en Oakland (California).

Estos ajustes, que sólo los padres pueden relajar, deben entrar en vigor en los Estados firmantes en un plazo de seis meses. También se cortarán las notificaciones a partir de las 22.00 horas. a 7 a.m. y durante el horario escolar, los mostradores “gustos” ocultos y filtros que imitan la cirugía estética desactivados.

“ El objetivo es proteger a nuestros hijos, interrumpir las notificaciones por la noche y cuando están en el colegio, animarles a que se tomen un descanso de las redes sociales y protegerles de funciones dañinas »justificó el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, citado por el “New York Times”.

Meta llegó este miércoles a un acuerdo amistoso con decenas de estados americanos para poner fin a la demanda contra el grupo californiano, acusado de haber promovido la adicción de menores a sus redes sociales, a cambio del pago de más de 16.000 millones de dólares.

Estos anuncios se producen una semana después de la apertura de este sonado juicio, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

En Estados Unidos siguen abiertos numerosos procedimientos iniciados por jóvenes usuarios que acusan a Meta de haber provocado una adicción a las redes sociales y haber acentuado los trastornos psicológicos y del comportamiento.