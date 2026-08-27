El marido de la diputada RN Tiffany Joncour condenado por golpear a su asistente parlamentario

Seis horas de carretera con una idea fija: luchar. Maxime Gaucher, de 37 años, activista identitario de Lyon en el expediente S y marido de la diputada del Rally Nacional (RN) por el Ródano Tiffany Joncour, fue condenado el martes 25 de agosto por el tribunal penal de Le Mans a 24 meses de prisión, nueve de los cuales fueron suspendidos por dos años. O quince meses de prisión, sin ajuste.

El tribunal lo declaró culpable de todos los delitos que se le imputaban: violencia premeditada, amenazas de muerte reiteradas, robo de teléfono celular, allanamiento de morada y daños a propiedad ajena. La fiscalía había solicitado 24 meses de prisión, seis de los cuales fueron suspendidos.

El miércoles 19 de agosto, mientras pasaba sus vacaciones en las Landas con su esposa, Maxime Gaucher consultó su teléfono en su ausencia y descubrió mensajes que revelaban una relación extramatrimonial. El otro hombre es Tim Bouzon, colaborador parlamentario de Tiffany Joncour, pero también asesor de la metrópoli de Lyon y elegido en Décines-Charpieu.

Maxime Gaucher lo conoce bien: Tim Bouzon es cercano a la familia, está presente en cumpleaños y fiestas de Navidad, explicó ante el tribunal según varios informes de la prensa local. Al enterarse de que se aloja en Neuville-sur-Sarthe, al norte de Le Mans, el marido toma el volante desde las Landas para buscarlo. Primero le envía un mensaje amenazador: “Te voy a matar, no tengo miedo de nada”según elementos citados en la audiencia por el fiscal Axel Sandberg y reportados por ICI Maine.

El viaje dura entre cinco y seis horas. Un período durante el cual el acusado podría haberse dado por vencido, insistió la fiscalía. “En cada kilómetro tenías la posibilidad de dar la vuelta”le dijo el fiscal según “Le Maine Libre”.

Maxime Gaucher llega alrededor de la una de la madrugada a casa de Marie d’Herbais, exsecretaria de prensa de Jean-Marie Le Pen, y ex esposa de Frédéric Châtillon, ex presidente del GUD (Grupo Sindical Défense), un pequeño grupo de extrema derecha disuelto en 2024. Allí se organiza una velada en la que participa Tim Bouzon.

Según Marie d’Herbais, el acusado forzó la puerta de entrada del inmueble, lo que impugnó. El propietario del local presentó denuncia y se convirtió en parte civil por los daños. Sin embargo, Tim Bouzon no está en la casa. Maxime Gaucher finalmente lo encuentra afuera, mientras sale a correr por la noche.

Luego le propinó puñetazos y patadas en numerosas ocasiones, principalmente en la cara pero también en el resto del cuerpo. El médico forense también observó dos marcas en el cuello, compatibles con estrangulamiento, según el informe judicial de “Maine Libre”. La investigación se abrió inicialmente por intento de asesinato, antes de que los hechos fueran reclasificados.

“Lo estás matando. Eres más fuerte que él”resumió el fiscal durante la audiencia, según informó “Ouest-France”. Tim Bouzon fue trasladado al hospital de Le Mans, donde le recetaron cinco días de ITT (interrupción total del trabajo). Tras el ataque, Maxime Gaucher también se llevó el móvil de la víctima. Según sus explicaciones, pretendía suprimir los intercambios entre su esposa y Tim Bouzon. Detenido el sábado siguiente en su casa del Ródano, fue llevado ante la fiscalía de Le Mans y detenido antes de su juicio.

En el bar, Maxime Gaucher invocó una “disparo a la cabeza” causado por el descubrimiento de la conexión. “Ese día perdí a mi esposa y mi familia se vino abajo”.declaró este padre de cuatro hijos y director de una empresa de instalación de aire acondicionado, citado por “Ouest-France”.

Durante los debates, la fiscalía también citó los mensajes enviados por el acusado antes y después del ataque. Maxime Gaucher había escrito a un familiar que lo que había sufrido Tim Bouzon era “el mínimo”. Estos intercambios, así como la duración del viaje y las amenazas dirigidas a la víctima, fueron esgrimidos por la Fiscalía para descartar la teoría de un simple gesto impulsivo.

Maxime Gaucher también era conocido en los tribunales. Su historial incluye varias menciones por violencia y daños, particularmente contra personas que ostentan poderes públicos. También había sido declarado culpable recientemente de trabajo encubierto y aún se encontraba en libertad condicional en el momento del ataque.

La defensa insistió en los cinco días de contrarreloj prescritos para Tim Bouzon, considerando que sus lesiones, aunque espectaculares, seguían siendo superficiales. Sin embargo, el tribunal descartó cualquier ajuste a la pena de quince meses de prisión, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el hecho de que el acusado ya se encontraba en suspensión de prueba. La decisión va acompañada de una obligación de cuidado y una prohibición estricta de entrar en contacto con la víctima o acudir a su domicilio durante dos años.