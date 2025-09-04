Soldados de Tsahal que prueban “La teoría de las bayonetas inteligentes”





El 13 de agosto, el ejército israelí aprobó el nuevo plan de operaciones en Gaza, tendiendo a tomar el control de la ciudad. Si han aparecido tensiones entre el gobierno y el personal, sigue siendo una ausencia de una oposición significativa a la política dirigida por el primer ministro, Benyamin Netanyahu.





Si no se trata de cuestionar los múltiples factores que explican la lealtad de los soldados hacia su gobierno, este último no puede escapar de toda responsabilidad en vista de la naturaleza criminal establecida de acciones a las que se prestan voluntariamente. No hay impunidad por un tipo de deber de obediencia absoluta. Por lo tanto, de acuerdo con la ley internacional humanitaria, el hecho de obedecer una orden de un superior jerárquico no exime al subordinado de su responsabilidad criminal, si supiera que la Ley ordenada era ilegal o si debería haberlo sabido debido a la naturaleza manifiesta de la Ley ordenada.





Por lo tanto, en la ley francesa, si el hecho de que algún soldado se niegue a obedecer se castiga con varios años de prisión, no debe no “Ejecutar una orden que prescriba para realizar una Ley manifiestamente ilegal o contraria a las reglas del derecho internacional aplicable en los conflictos armados y las convenciones internacionales vigentes”según lo prescrito por el Código de Defensa. Por lo tanto, el deber de obediencia es limitado.









Esta excepción es desarrollada por la doctrina de la teoría conocida como “bayonetas inteligentes”. Dedica la posibilidad, para los subordinados, a ver su responsabilidad penal comprometida en caso de ejecución de órdenes ilegales. Otra parte de la doctrina alienta a tener en cuenta el carácter ilegal “manifiestamente” de la orden. Es cierto que la orden de participar en operaciones que constituirían los delitos internacionales más graves probablemente se considere manifiestamente ilegal. La ejecución de dicha orden, manifiestamente ilegal, es entonces criminalmente reprensible, así como el Código Penal: “No es criminalmente responsable de la persona que realiza un acto comandado por la autoridad legítima, a menos que este acto sea manifiestamente ilegal”. Este riesgo criminal permite al albacea de la orden.





Una de las esperanzas de hacer justicia





Sin embargo, nadie puede fingir hoy ignorar lo que ocurre en Gaza. La ilegalidad del nuevo plan de operaciones aparece en este caso aún más creíble en vista de la gravedad de las atrocidades en Gaza y, entre otros indicadores, de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional emitido contra Benyamin Netanyahu.





En julio, dos soldados israelíes acusados ​​de crimen de guerra fueron audicionados por la policía belga. Tales audiciones, las primeras en un país europeo, reflejan perfectamente la posibilidad de una incriminación de los artistas. Quizás incluso representen una de las esperanzas más creíbles de que se haga justicia, mientras que las razones políticas y diplomáticas siempre podrán derrotar la represión de los líderes. Más allá de los actos individuales de una crueldad muy particular, es la participación incluso en acciones militares que contravienen el derecho internacional que está involucrado aquí.





Los soldados no deben ignorar la posibilidad de ver su responsabilidad criminal comprometida. La teoría de las “bayonetas inteligentes” reafirma su libre albedrío frente a las órdenes ilegales, al mismo tiempo que los hace que los actores tengan que dar cuenta. Los soldados de Tsahal son actores en crímenes actuales con discernimiento. Su participación es la condición para realizar las órdenes que se dan. Su resistencia también es una forma de hacer cumplir el estado de derecho, que debe poder imponerse como tal. También depende de los países europeos ser más activos en la represión de todos los actores en los crímenes en progreso en Gaza.



