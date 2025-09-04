En Argentina, los manifestantes arrojan proyectiles en la aprobación del presidente Javier Milei





De pie en la plataforma trasera de un automóvil, Javier Milei argumenta a la multitud. El presidente populista elogia los méritos de su partido con la vista legislativa de octubre en línea. El vehículo avanza lentamente cuando el clamor se convierte en lotes. Los proyectiles están comenzando a llover en Milei y su hermana Karina. El servicio de seguridad termina exfiltrándolos. La secuencia de autopromoción el miércoles 27 de agosto no tomó la esperada por turno.









Con piedras, botellas y otros proyectiles, los manifestantes descontentos tenían la intención de denunciar el caso de corrupción que se adhiere al séquito de Milei. El caso se lanzó después de la filtración de audios del ex director de la agencia de discapacitados, Diego Spagnuolo, quien afirma que Karina Milei desvió fondos destinados a personas discapacitadas.





El clan Milei niega firmemente toda corrupción y gritos en mentira. Pero para el ultra liberal que se hizo famoso por su motosierra, blandida para representar los recortes drásticos en el gasto público, el caso cae mal.





Elecciones legislativas programadas para finales de octubre





Entonces, el portavoz presidencial busca contraataque. Para Manuel Adorni, sin duda, los manifestantes son “Activistas de la vieja política, pura kirchnery y un modelo de violencia que solo los hombres de las cuevas del pasado quieren”.









El ex presidente del centro dejó Cristina Kirchner ha estado bajo arresto domiciliario desde junio.





Programado el 26 de octubre, las elecciones legislativas probarán la popularidad de Javier Milei después de su éxito en asuntos económicos, logrando controlar la inflación a costa de los recortes severos en el gasto público, especialmente en asistencia social para las personas discapacitadas.