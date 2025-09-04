Bernard Arnault, el rociador lavado ... por Trump





“The Wabying Sprinkled” es el título de una de las primeras películas de Louis Lumière, hecha en 1895. Aproximadamente cuarenta segundos míticos: un jardinero de ducha, el jardín, el flujo de la tubería está bloqueado con artimaña por una prenda acumulada detrás de un arbusto. El adolescente entrega el obstáculo del jardinero, inmediatamente el jardinero, sorprendido mientras examina el final del conducto, es rociado. Él persigue al culpable, lo agarró y, a su vez, lo rocía. Si ve las imágenes, Bernard Arnault debería reírse amarillo, porque el significado de esta historia está muy resonando en el sentido de su historia.





Porque el más emblemático de los “amigos franceses” de Donald Trump debe tomar las consecuencias económicas y financieras de las maniobras aduaneras del presidente estadounidense. Como los detalles del acuerdo comercial entre Washington y Bruselas se han aclarado desde la reunión entre Trump y el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 27 de julio en Escocia, los asuntos de LVMH Palisse. El 15 % de los derechos unilaterales ya aplicados a las actividades de lujo finalmente se extendieron al sector de vinos y licores. Durante mucho tiempo, se habló de su exención; El milagro no tuvo lugar. Moët & Chandon, Hennessy, Belvédère, Dom Pérignon, Château Cheval Blanc, Krug, Minuty, Widow Clicquot … Añadir a las dificultades estructurales del sector aquellos propagados por la Guerra de los Derechos de la Aduana.





Llevado a su propia trampa





De regreso de la nominación de Donald Trump a la que asistió a la familia el 20 de enero, la declaración de Bernard Arnault tenía un debate público electrificado. El animar “Viento del optimismo que reina en este país” Y simultáneamente se opuso a él el “Ducha fría” quien lo congeló cuando regresó a Francia. “Tienes la impresión de que en EE. UU. Le damos la bienvenida con los brazos abiertos. Los impuestos caerán al 15 % (…)el mercado se desarrolla muy rápidamente, solo tiene que ver nuestra nueva tienda en Nueva York (…) Hay cien metros de largo (…). Entonces, cuando vemos que nos estamos preparando para aumentar los impuestos de las empresas que realizan en Francia en un 40 % … apenas es creíble. ¡Causaremos a los hechos en Francia! (…) Propusimos otras soluciones, pero obviamente la burocracia … para eso, deberíamos hacer como en los Estados Unidos, nombrar a alguien (Referencia a Elon Musk) Para “slasher” un poco de burocracia, pero tan pronto como intentamos hacer esto (Risas sarcásticas)… Somos procesados, es imposible. »»









Desde entonces, la actividad del grupo tose. En la primera mitad de 2025, LVMH registró una disminución en sus ventas del 4 % y una caída del 22 % en su beneficio neto. Las recetas para la sucursal de los vinos y espíritus retrocedieron el 8 %. El curso de beca, por otro lado, disminuye irresistiblemente. De 754 euros el 27 de enero, colapsó a 486 euros el 27 de agosto, un reflujo del 35 %. El 15 de abril, dos días antes de la Asamblea General del Grupo, Bernard Arnault limpió una humillación. LVMH abandonó en Hermès el rango de la primera capitalización de mercado al final del CAC40 y la compañía de lujo más valorada del mundo. Hermès La Rivale, Hermès, esta presa que LVMH había tratado de aprovechar hace unos quince años a costa de una OPA que nunca había merecido su epíteto de “salvaje” tan bien: la estrategia y los métodos desplegados para fracturar a la unidad de los accionistas han marcado la historia contemporánea del capitalismo francés.





Gracias francés





Bernard Arnault tiene derecho a‘Me gusta Triunfo y para anatematizar el estado francés. Tiene derecho a esperar que el Mammoth es desgraciado Como Claude Allègre lo había reclamado para la educación nacional. Estas motivaciones son, por naturaleza, respetables. ¿Son justos? Es aconsejable objetar algunas realidades objetivas. Y para eso para recordarle todo lo que le debe … el estado.





¿Cuál sería la actividad y el atractivo de LVMH la empleabilidad de 40,000 empleados en Francia, sin la vitalidad del mercado, la riqueza del terroir viticultural, la reputación planetaria del lujo, sin el grado de ayuda pública y créditos fiscales, el desempeño general de la infraestructura, sin la calidad de la fuerza laboral y el sistema de capacitación, el sistema de protección social generosa?









Sobre la ayuda pública, ascendieron en 2023 a 275 millones de euros a los que deberían agregarse los percibidos por los 13,500 subcontratistas. Según “La carta”, los 16 millones de euros en ayuda estatal recibieron en 2024 posicionan su compañía de prensa (“Les Echos” y “Le Parisien”) “En la parte superior de los más subsidiados”. ¿Habría surgido la Majestic Foundation LVMH sin los 518 millones de euros en reembolsos de impuestos pagados por el estado? Personalmente, ¿qué puede oponerse al trabajo del Observatorio de Impuestos Europeo (cofinanciado por la Comisión Europea y organizado en la Escuela de Economía de París) según la cual, por la voz de su director Gabriel Zucman, “En 2023, la familia Arnault recibió 3 mil millones de euros en dividendos para las ganancias de 2022 de LVMH en Francia. En principio, cualquier líder debe pagar el” impuesto fijo “del 30 %. Pero en el caso de la familia Arnault, los dividendos no se pagan a personas naturales sino a empresas corporativas, y no son sujetos al impuesto sobre la renta de las personas naturales. (…) Por lo tanto, la tasa impositiva efectiva de los 3.000 multimillonarios en todo el mundo es muy baja: entre 0 % y 0.5 % de su fortuna. »»





Los jefes aplaudirán la maniobra. Otros quemarán: ¿Esta concepción de solidaridad honra a la empresa?





“Muchos otros objetivos que ayudar a” hacer la sociedad “”





“La connivencia de los patrones con la figura de Trump es absolutamente incomprensible, Marylise Léon Slice, Secretario General del CFDT .









Pero no me sorprende. Este es el indicador de una tendencia sustantiva: cada vez más se están polarizándose exclusivamente en sus negocios y en cuestiones desinteresadas, incluso para despreciar, como el cardenal como el lugar de trabajo en la empresa o el de la empresa en la sociedad. Bernard Arnault y aquellos que lo siguen creen que la compañía tiene muchos otros objetivos e intereses que contribuir a “hacer la sociedad”. »» Julia Faure, copresidenta de Pascal Demurger (Directora Gerente de Maif) del Movimiento de la Red de Empleadores Impacto Francia, no está más tierno





::





El cambio de la parte de los empleadores de los empleadores a las tesis llevadas por la derecha extrema francesa demuestra que el cambio de “Trumpist” se demuestra por parte de los empleadores a las tesis que llevan la derecha extrema francesa. Un cambio cultural que pone en duda los derechos humanos fundamentales y sacaliza “todo crecimiento”, “todo dinero” en la desafío de los problemas sociales, sociales y ambientales. »»









“Victoria” ¿Quizás Bernard Arnault lamenta su apoyo original al presidente estadounidense en términos de sus acciones desde la nominación? Tal vez se disocia de buscar opositores políticos, funcionarios públicos, migrantes, magistrados, académicos, artistas, científicos, minorías, contrapoladores, periodistas que, metódicamente, desentrañan el estado de derecho y descienden la democracia. ¿Quizás afecta contra la telenovela irracional y ubicua de los deberes aduaneros o contra la gestión de la guerra estadounidense en Ucrania? Tal vez. O tal vez no. Las reacciones de Bernard Arnault a la guerra comercial dan fe de una duda legítima. El 17 de abril, declaró que el fracaso de las negociaciones inteligentes necesariamente caería para “La Unión Europea, dirigida por un poder burocrático que pasa su tiempo de edición de regulaciones”.Y el 29 de julio, durante una columna en las páginas de los “ecos” que poseía, saludó a un “Buen acuerdo”e incluso un “Victoria”OMS









“Conserva el diálogo transatlántico” . Increíble flip-flop: Europa de repente encontró gracias al nombre de su lealtad a Trump. La motivación nacionalista de Trump parece imponerse al terror económico que desencadena entre las víctimas, porque el presidente estadounidense encarna lo que los jefes sueñan





su