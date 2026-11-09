Smic, horas extras... Lo que anunció el gobierno para responder al enojo social

Anunciada con urgencia la semana pasada durante el gran día de movilización del jueves 5 de noviembre, la “conferencia social” probablemente no fue suficiente para calmar la movilización. Este lunes 9 de noviembre, luego de la reunión con organizaciones sindicales y patronales, el gobierno presentó nuevas medidas para responder al malestar social, particularmente en materia de poder adquisitivo y salarios. Anuncios que no han convencido a los principales sindicatos, que ya convocan a sumarse a la movilización de los servicios públicos el 17 de noviembre.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, anunció un aumento del salario mínimo, tras la conferencia social celebrada el lunes 9 de noviembre por la mañana. El salario mínimo se incrementa un 1,6% a partir del 1 de diciembre de 2026. Este aumento eleva el salario mínimo neto a 1.501,90 euros mensuales, un aumento de casi 24 euros mensuales. Se prevé que el aumento automático, que tuvo lugar cada primero de enero, permitirá un aumento del 1% en el salario mínimo (alrededor de 18 euros). El “impulso” del gobierno corresponde al 0,6% restante: representa alrededor de cinco euros.

El primer ministro Sébastien Lecornu defendió un aumento que no es “no sólo simbólico”ya que, señala, se trata de “el segundo mayor aumento en veinte años”. Pero el resultado no es bueno para los sindicatos.

“Todas las organizaciones sindicales han sido claras. La CGT pide 150 euros, la CFDT 100 euros, la FO 130 euros, entonces el resultado no puede ser 5 euros, el precio de un kilo de tomates”protestó Sophie Binet, secretaria general de la CGT, quien calificó este aumento de “migas”. Por parte de la CFDT, Marilyse Léon también lamenta un aumento “insuficiente”.

El ministro de Economía, Roland Lescure, anunció la ampliación del bono de combustible hasta 2027. Esta ayuda libre de impuestos puede alcanzar hasta 1.000 euros. Es concedido de forma opcional por los empleadores a sus empleados, con el fin de cubrir parte o la totalidad de los gastos de viaje entre el lugar de trabajo y la residencia del empleado.

Su prórroga en 2027 se integrará en el marco del proyecto de ley sobre financiación de la seguridad social, afirmó el ministro. Ante el aumento de los precios del combustible, el Gobierno anunció a finales de septiembre elevar el límite máximo de esta ayuda de 600 a 1.000 euros.

El Ministro de Trabajo también prometió la creación de un “comité de seguimiento” de los salarios, integrado por “en los próximos días”. Jean Pierre Farandou espera que este aumento del salario mínimo anime a su vez a los sectores profesionales a aumentar sus salarios mínimos convencionales. Según la CGT, nueve millones de empleados trabajan en sectores profesionales con un mínimo convencional inferior al salario mínimo: lo que significa que los empleados están bien remunerados con el mínimo legal, pero tardan más en progresar en la escala salarial.

Esta semana también deberá emitirse un decreto sobre reducciones de las aportaciones empresariales, introduciendo una forma de condicionalidad a estas ayudas. Marilyse Léon, de la CFDT, también se alegró de que “por primera vez”una determinada cantidad de ayuda a las empresas está condicionada a negociaciones sectoriales.

Este decreto “condicionar el pago de los alivios generales al nivel real de los mínimos convencionales” y puede reforzarse si es necesario tras algunas semanas de observación, explicó Jean-Pierre Farandou. En términos más generales, el gobierno tiene la intención de comprometerse “a principios de 2027” una reforma de reducciones en las cotizaciones patronales, acusadas de ser trampas para los bajos salarios.

Además, “a más tardar a finales de año”otro decreto informará a los CSE (comités sociales y económicos) “de todas las ayudas públicas que recibe una empresa”. El Ministro de Trabajo espera así “estimular el debate en las empresas” durante las Negociaciones Anuales Obligatorias (NAO).

El ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio y Poder Adquisitivo, Serge Papin, por su parte, propuso aumentar a 10.000 euros la exención fiscal por las horas extraordinarias. El límite actual está fijado en 7.500 euros, más allá del cual se gravan las horas extraordinarias.

Serge Papin también propondrá “abrirse a empresas de más de 50 empleados” la exención del CSG para el bono por compartir el valor de una empresa, un plan de participación en los beneficios para los empleados. Según el ministro, este sistema debería afectar a “casi cuatro millones de empleados”.

A esta conferencia social no fueron invitados representantes del servicio público. En particular, exigen el descongelamiento del punto índice, su revalorización y su indexación a la inflación. Recordemos que el punto del índice está congelado desde hace cuatro años, y la última revalorización tuvo lugar en julio de 2023. En 2026, 862.000 empleados públicos recibirán un salario base inferior al salario mínimo.

El Primer Ministro recibirá por separado a los sindicatos de la función pública el viernes 13 de noviembre. La intersindical de la función pública ya ha anunciado una jornada de huelga para el martes 17 de noviembre, este lunes 9 de noviembre.

Al final de la conferencia social, Sophie Binet llama “todos los empleados, jubilados, jóvenes” para sumarse a la movilización: “Mientras los salarios no aumenten, mientras no tengamos una respuesta a nuestras demandas, la movilización continuará. »