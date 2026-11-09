“Israel necesita un gobierno estable”: el líder de la oposición Gadi Eisenkot tiene ahora 28 días para formar una coalición

Gadi Eisenkot, líder del bloque de oposición al Primer Ministro saliente Benjamín Netanyahu, recibió oficialmente este domingo el encargo del presidente israelí de formar el próximo gobierno. “El Estado de Israel necesita un gobierno estable, dijo Isaac Herzog durante una ceremonia en la residencia presidencial en Jerusalén. Eisenkot, espero que haga todo lo posible para formar un gobierno que sirva tanto a quienes votaron por usted como a quienes no. »

Si bien no surgió ninguna mayoría en las urnas tras las elecciones legislativas del 27 de octubre, los distintos partidos se embarcaron en arduas negociaciones para intentar formar una mayoría, en un país políticamente muy fragmentado.

Después de doce días de negociaciones, el líder de la oposición Gadi Eisenkot, ex jefe de gabinete y novato en política, parecía el mejor situado, con el apoyo de 67 diputados, frente a los 46 de Benjamín Netanyahu.

Gadi Eisenkot, de 66 años, tiene 28 días para intentar formar gobierno. “Estamos atravesando uno de los períodos más críticos que jamás haya conocido la democracia israelí”declaró el domingo, asegurando que el partido de Benjamín Netanyahu era bienvenido a formar una coalición: “Si los miembros del Likud y del Partido Religioso Sionista (del ministro de Finanzas saliente, Bezalel Smotrich) creen sinceramente que ha llegado el momento de la unidad, (…) no veo ninguna razón por la que no apoyarían un gobierno dirigido por mí y basado en los principios que he presentado”.

Su partido Yashar ya había llamado el sábado a miembros del Likud de Benjamín Netanyahu a unirse al gobierno. El líder de la oposición también abrió el viernes la puerta a una alianza, que antes hubiera parecido improbable, con los partidos ultraortodoxos y cuyos 13 votos podrían ser necesarios para formar una coalición.

También puede presumir del apoyo de los dos principales partidos árabes, la Lista Conjunta y Raam, que lograron un avance espectacular durante las elecciones y obtuvieron 19 escaños. Pero Avigdor Liberman, cuyo partido Israel Beitenou es el miembro más pequeño del bloque de oposición con siete escaños, reiteró el viernes que se negó. “firmemente” cualquier pacto con los partidos árabes, incluso en el marco de un gobierno minoritario que estos últimos apoyarían indirectamente en la Knesset.

En una sociedad traumatizada por el ataque del 7 de octubre, aceptar la mano tendida de los palestinos de Israel, como también se llama a los árabes israelíes que representan alrededor del 20% de la población, corre el riesgo de alejar a una parte del electorado judío.

Benyamin Netanyahu lo sabe bien y ha denigrado a los grupos árabes a través de sus publicaciones en las redes sociales, que presenta como “Apoyo a los terroristas” amenazando con“islamizar a Israel”. El sábado por la tarde emitió una nueva advertencia, afirmando que un gobierno de coalición con partidos árabes “desmantelará el Estado de Israel desde dentro”.

Benyjamin Netanyahu, que estuvo más de 19 años al frente del gobierno, construyó su carrera sobre una imagen de “Señor Seguridad”profundamente dañado por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. Para intentar olvidar este fracaso, durante la campaña electoral jugó la carta del “yo o el caos”presentándose como el único capaz de garantizar la supervivencia de Israel. Sin embargo, esta semana perdió un apoyo significativo, el de un partido ultraortodoxo, el Judaísmo Unido de la Torá, que había sido su aliado durante tres décadas. Un desmentido que puede explicarse por las tensiones en torno a la delicada cuestión del reclutamiento de estudiantes religiosos, a la que los partidos ultraortodoxos se oponen ferozmente.

Si Gadi Eisenkot, hijo de judíos marroquíes, lograra formar gobierno, sería el primer jefe de gobierno sefardí (judíos del norte de África y Oriente Medio) de la historia de Israel.