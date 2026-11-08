Senegal: el hundimiento de una canoa de migrantes deja 34 muertos

Publicado el 8 de noviembre de 2026 a las 13:24, actualizado el 8 de noviembre de 2026 a las 8:00 p.m. Lectura: 2 min.

Al menos treinta y cuatro personas murieron en el hundimiento de una canoa de inmigrantes frente a la costa de Kébémer, en el noroeste de Senegal donde, según las autoridades, continúa la búsqueda de posibles supervivientes.

Miles de personas procedentes de África occidental, en su mayoría jóvenes, intentan desde hace años llegar clandestinamente a Europa tomando la ruta del Atlántico, principalmente hacia el archipiélago español de Canarias, a bordo de barcos sobrecargados y a menudo destartalados.

“Los servicios estatales pertinentes se movilizan para continuar la búsqueda, prestar asistencia a los supervivientes y apoyar a las familias”añadió. Se espera que el Ministro del Interior llegue al lugar de la tragedia el lunes.

Según el diario nacional “Le Soleil”, la tragedia tuvo lugar frente a la costa de la localidad de Loumpoul, en la región de Louga (departamento de Kébémer), entre Dakar y Saint-Louis. “La mayoría de las víctimas procedían de los municipios de Léona y Thiéppe”en el mismo departamento, añade el diario.

“No sabemos exactamente si hay otras nacionalidades porque la investigación continúa. Pero los cuerpos recuperados ayer (SÁBADO) son los de senegaleses »especificó Saliou Diouf.

También el sábado 7 de noviembre, la gendarmería senegalesa anunció que había interceptado frente a las costas de Dakar a 142 inmigrantes ilegales, entre ellos mujeres y niños, que intentaban llegar a España a bordo de una canoa.

El operativo tuvo lugar el viernes y se llevó a cabo “al margen de la cobertura de seguridad” de los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) de Dakar, el primer evento olímpico que tendrá lugar en suelo africano.

Entre los interceptados se encuentran 40 senegaleses, entre ellos cuatro mujeres, 93 gambianos, entre ellos 17 mujeres, un nacional de Guinea-Bissau, dos guineanos y dos nigerianos, según la gendarmería. El grupo también incluía a dos bebés y dos menores, añade.

Para escapar del conflicto que asola su país como en Mali, o del autoritarismo de las juntas, o en busca de un futuro mejor frente a la pobreza y la falta de oportunidades en sus países, miles de jóvenes africanos occidentales llevan años intentando emigrar, especialmente a Europa.

Miles de personas han muerto o desaparecido intentando llegar a Europa en los últimos años.

A finales de octubre, la ONG Acción por los Derechos Humanos y la Amistad (ADHA) cuestionó a Senegal sobre la persistencia de “salidas peligrosas” hacia Europa de los inmigrantes, incluidos “casi 1.000” Los africanos occidentales llegaron a las Canarias españolas los días 22 y 23 de octubre.

“El gobierno reafirma su determinación de combatir las redes de contrabando, en particular mediante una cooperación reforzada con los países vecinos”subrayó el Ministerio del Interior en su comunicado de prensa.

El reciente refuerzo de los controles en el mar por parte de Senegal, Mauritania y Marruecos ha retrasado las salidas de canoas hacia Canarias hacia el sur, hacia las costas de Gambia, Guinea-Bissau y Guinea, ampliando aún más la duración de las peligrosas travesías.