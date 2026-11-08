Atentado mortal en Polonia, movimiento social en Francia, reunión de Mélenchon… Cinco cosas para recordar del fin de semana

Un hombre abrió fuego el sábado 7 de noviembre contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia, en el sur de Polonia, matando a seis personas e hiriendo a una decena más. El tirador, herido durante su detención, fue trasladado al hospital. La policía dijo que era polaco, tenía 24 años y que había actuado solo. En la casa del tirador, la policía también descubrió los cuerpos de sus padres y su hermana, con heridas de bala. En su coche se descubrieron otras armas y una gran cantidad de municiones.

Según los investigadores citados por la prensa polaca, el hombre, Michal O., no tenía antecedentes penales. Era miembro, junto con su padre, de un club de tiro. El ministro del Interior planteó el sábado por la noche la hipótesis de un hombre sensible a las ideas “ultranacionalistas”. “Todo indica que le fascinaban las ideologías de extrema derecha”afirmó Marcin Kierwinski. La fiscalía anunció el domingo que había abierto una investigación por actos de “personaje terrorista”.

Dos semanas después de las elecciones legislativas en Israel y de arduas negociaciones, el líder de la oposición al primer ministro saliente Benjamín Netanyahu Gadi Eisenkot recibió oficialmente este domingo el encargo por parte del presidente de formar el próximo gobierno israelí.

Gadi Eisenkot, antiguo jefe de gabinete y novato político, parecía el mejor situado, con el apoyo de 67 diputados, frente a los 46 de Benjamín Netanyahu. Tiene 28 días para intentar formar gobierno. Si este hijo de judíos marroquíes consigue formar gobierno, sería el primer jefe de gobierno sefardí (judíos del norte de África y Oriente Medio) de la historia de Israel.

Donald Trump no tiene intención de suavizar su política tras la gran derrota de su bando en las elecciones de mitad de mandato, sino todo lo contrario. Anunció el viernes que nombraría a su asesor de seguridad interna como jefe de gabinete y subjefe de gabinete. Stephen Miller, de 41 años, es el arquitecto de la muy represiva política migratoria de la administración Trump. Encarna una corriente identitaria que ve la inmigración como una amenaza existencial para Estados Unidos, presentado como una nación cristiana blanca.

Luego, el sábado, Trump dijo que estaba ofreciendo el puesto de portavoz a Dana White, uno de sus amigos cercanos que dirige la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas (MMA). El presidente estadounidense llamó a Dana White. “luchador y guerrero violento” y lo instó a rodearse de asistentes del mundo de las MMA. “ Necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda lunática”.añadió.

El candidato rebelde y sus lugartenientes presentaron el sábado las propuestas del movimiento para las elecciones presidenciales de 2027 en una reunión en Seine-Saint-Denis. Planificación ecológica, trabajo mejor remunerado, salud – con el “100% seguridad”un centro de medicina público y el fin de los pesticidas: estos son los “causas comunes” que él defiende.

A nivel internacional, Jean-Luc Mélenchon ha renovado su doctrina de no alineación, que le hace tan reacio a apoyar a Ucrania: propone consultar a la población de Donbass mediante referéndum. “Nuestro programa rechaza la escalada bélica de los guerreros que lanzan la barbilla. No tenemos nada que hacer en la OTAN ni en las guerras americanas”prosiguió, antes de defender la salida de la energía nuclear militar y civil.

El sábado tuvieron lugar las movilizaciones del “Acto IV” de la escuela secundaria y “contra el alto coste de la vida”: 250.000 personas se manifestaron en Francia según la intersindical de jóvenes, 146.000 según el Ministerio del Interior. Las procesiones se desarrollaron en su mayor parte de forma pacífica, y las tensiones marcaron el final del día, especialmente en París, Lyon y Burdeos. La fuerza policial era enorme, con 70.000 policías movilizados.

Está prevista una “conferencia social” para el lunes 9 de noviembre con representantes sindicales y empresariales en Matignon para “proporcionar respuestas a cuestiones de poder adquisitivo y salarios”y, esperan los sindicatos, aumentar la salario mínimo… Pero la intersindical lamenta que el servicio público sea por el momento “excluido” de esta reunión. De ahí un nuevo llamado a una huelga intersindical el 10 de noviembre.