Arabia Saudita: Rascacielos del gigante petrolero Aramco dañados por ataque hutí en Riad

Publicado el 8 de noviembre de 2026 a las 12:33, actualizado el 8 de noviembre de 2026 a las 4:07 p.m. Lectura: 3 min.

Testigos informaron este domingo 8 de noviembre de daños en una torre de Aramco en el distrito financiero de Riad, y las autoridades sauditas afirmaron que un edificio del gigante petrolero en la capital había sido objeto de un ataque. “intento de ataque”.

Arabia Saudita y su capital han sido blanco regular desde octubre de disparos de los combatientes hutíes proiraníes que luchan contra el gobierno yemení, apoyado por la coalición militar encabezada por Arabia Saudita.

Pero atacar este distrito simbólico de la capital de la rica monarquía petrolera podría constituir una escalada del conflicto con estos aliados de Irán, que habían acusado a las fuerzas sauditas de dos ataques mortales contra civiles el viernes y el sábado en Yemen.

Varios pisos del edificio parecen haber resultado dañados, dijo un testigo, que informó de ventanas rotas y daños visibles en parte de la fachada.

“Una fuente oficial del Ministerio de Energía indicó que un edificio administrativo de Aramco en Riad fue objeto de un intento de ataque hoy”indicó luego el ministerio en un comunicado de prensa publicado en X.

“El incidente provocó la caída de escombros que causaron daños menores al edificio, sin causar heridos ni muertes”se añade.

El Ministerio del Interior recordó en varias ocasiones a los residentes que tenían prohibido filmar y publicar imágenes de drones, misiles o impactos de disparos.

La coalición había anunciado anteriormente la interceptación de dos misiles balísticos disparados por los hutíes contra la capital, Riad, poco después de que las autoridades emitieran un mensaje de advertencia.

el reino “Interceptamos y destruimos dos misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia Riad”declaró el martes Turki al-Malki, portavoz de la coalición.

Los hutíes proiraníes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad del ataque: el movimiento, en guerra contra el gobierno yemení y su aliado saudí, anunció en un comunicado que había “Llevó a cabo cuatro operaciones militares a gran escala utilizando varios misiles balísticos, misiles de crucero y drones”centrándose en particular en el aeropuerto, “Los embalses de Aramco y el centro financiero” de la capital saudí.

“Los ataques alcanzaron directamente sus objetivos (…) y causaron daños importantes en los sitios atacados”añade el comunicado de prensa.

A primera hora de este domingo, Arabia Saudita también anunció la destrucción de dos misiles de crucero disparados hacia Riad y el sur del país. Las instalaciones del gigante petrolero saudí han sido atacadas periódicamente desde que se reanudaron las hostilidades con los hutíes en julio.

El KAFD es uno de los símbolos más visibles de las reformas económicas y sociales iniciadas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con sus imponentes rascacielos, tiendas de lujo y espacios verdes.

Es el hogar de algunas de las empresas nacionales más grandes del reino, así como de importantes multinacionales líderes, como Goldman Sachs. En el corazón del distrito también se encuentran la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), el poderoso fondo soberano del reino, así como la de la Bolsa de Valores de Arabia Saudita.

También alberga viviendas residenciales y una estación de metro muy transitada durante las horas pico.

El tiroteo se produce horas después de que el Ministerio de Educación saudita anunciara la reanudación de las clases presenciales en Riad, tras varias semanas de aprendizaje a distancia tras una ola anterior de huelgas.

El 11 de octubre, un ataque al aeropuerto de Riad dejó 12 muertos, atribuido por la coalición liderada por Arabia Saudita a los hutíes.

Los nuevos disparos también se producen cuando los combates parecen intensificarse en los últimos días en suelo yemení, donde el conflicto se reanudó en julio después de cuatro años de calma, abriendo un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

El Ministerio de Salud de los hutíes informó el sábado de 33 muertes, entre ellas ocho mujeres y 13 niños, en un bombardeo de aviones de la coalición contra una aldea al este de la capital, Saná, a manos de combatientes proiraníes.

La víspera, al menos 30 personas murieron en un atentado con bomba en un mercado de la gobernación de Taiz (oeste). Las fuerzas del gobierno yemení y los hutíes se culparon mutuamente por el ataque.