“Si gana Marine Le Pen, entraremos en territorio desconocido”: cómo las asociaciones ecologistas se preparan para lo peor

A la Asamblea Nacional (RN) no le gusta la ecología. Peor aún, ¡le gusta que la gente lo sepa! Este año también, los diputados de la RN presentaron varias enmiendas al proyecto de ley de finanzas 2027 dirigidas a las asociaciones ambientalistas. Uno de ellos pretende condicionar la obtención de subvenciones públicas al respeto de un principio de “neutralidad política” – “¿Deberíamos entender que ya no permitimos la oposición de la extrema derecha?”, pregunta Greenpeace. Un intento de atacar el meollo de la cuestión: sus finanzas. Ya durante el presupuesto de 2024, France Nature Environnement (FNE), Réseau Action Climat (RAC) y Amigos de la Tierra estaban en la mira de los diputados de RN, quienes, al ver en ellos “estructuras fuertemente ideologizadas” Y “fuentes de molestias y bloqueos”quería retirar 1,5 millones de euros en subvenciones… La misma lógica a nivel local: en septiembre pasado, el nuevo ayuntamiento RN de Carpentras expulsó la filial de la FNE en Vaucluse, a la que el ayuntamiento había prestado locales durante más de quince años.

Para las asociaciones ecologistas, que analizan lo que pasó con sus pares tras la elección de populistas autoritarios en Estados Unidos, Brasil y Polonia, estos ataques son sólo un anticipo de lo que les espera en caso de que la extrema derecha llegue al poder en 2027. ” EL …