Hermano, Le Tanneur x Hast… Moda entre saber hacer, creatividad y nuevos deseos

Una nueva dirección de moda en París, colaboraciones inesperadas y piezas que revisitan los imprescindibles del armario: la moda sigue cultivando el gusto por los encuentros bellos. Estas cinco noticias combinan conocimiento y creatividad.

Soeur relanza su línea masculina Frère. HERMANA

Desde su creación en 2008 por Domitille y Angélique Brion, Soeur ha tomado voluntariamente de los códigos masculinos sus volúmenes, su relajación y el peso de su materia. Una inspiración que dio origen a una primera cápsula Frère dedicada a los hombres, en 2018, antes de su regreso en 2024. Este otoño, la línea masculina renace con una treintena de prendas diseñadas para cruzar las estaciones. Allí encontramos todos los códigos esenciales de la marca: atención a los tejidos, combinaciones de colores y precisión de los cortes. Camisas de popelín de rayas, corbatas, pantalones holgados, tejidos de lana y chaquetas casual crean siluetas con un look casual, en una paleta de tonos naturales. El vestuario femenino y masculino, que tiene su propia dirección parisina, en el 103 de la rue Amelot, en París, abre así un nuevo diálogo, respondiendo con naturalidad, sin intentar parecerse.

Le Tanneur y Hast han imaginado dos piezas atemporales basándose en su saber hacer. EL CURTITOR

Una bonita chaqueta y un gran bolso tote de líneas impecables: estas dos piezas podrían resumir elegancia esta temporada. En torno a esta idea del vestuario masculino, Le Tanneur, casa francesa de marroquinería fundada en 1898, y Hast, especialista parisino en artículos esenciales bien hechos, imaginaron su primera colaboración. Estas dos piezas impulsaron una mayor investigación sobre el material: una lona desarrollada especialmente para la ocasión, combinada con acabados en piel. La chaqueta, confeccionada en moleskin de algodón italiano repelente al agua, tiene un corte cuadrado con hombros ligeramente caídos, mientras que el bolso tote 24 horas revive el bolso de trabajo en una versión refinada. Dos imprescindibles pensados ​​para perdurar en el tiempo, y sobre todo, no pasar nunca de moda.

◗ Colaboración Le Tanneur x Hast, 360€ por una chaqueta y 390€ por un bolso tote.

Joyas retro de Agatha y Jeanne Damas. AGATA

Desde su adolescencia, Jeanne Damas se ha hecho conocida por su encarnación de la parisina y su amor desmedido por lo vintage. En ella siempre nos hemos fijado en sus joyas ligeramente retro, que imaginamos desenterradas en un mercadillo o prestadas por su familia. Es precisamente este espíritu el que transcribió en una colección con Agatha, para quien creó una colección de siete piezas. Para diseñarlo, la creadora de Rouje indagó en su propio joyero y en los archivos de la marca. Entre sus descubrimientos: un modelo del catálogo de 1992, su año de nacimiento, que le sirvió de inspiración. En esta línea encontramos anillos, pendientes dorados engastados con piedras o perlas de color burdeos, o incluso cadenas con charms en forma de corazón que parecen haber vivido varias vidas.

◗ Colección Jeanne Damas x Agatha, de 70€ a 140€.

Accesorios de diseño deportivo Hercule Studio. ESTUDIO HÉRCULES

En Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Los Ángeles, hacer yoga matutino se ha convertido en un hábito desde hace años. Como tomar tu matcha en el camino y luego pasear todo el día con tus leggings y tu sujetador a juego. Hercule Studio es una de esas marcas que ha abrazado esta pasión por el bienestar para imaginar objetos a medio camino entre el mundo del fitness y la decoración. Últimas creaciones: un bloque de yoga vestido con una funda acolchada desenfundable y elásticos de resistencia disponibles en tonos azules. Dos complementos que resultan tan útiles en los gimnasios como en tu salón, y que animan (un poco más) a continuar tus sesiones en invierno.

La boutique parisina Rag & Bone en el 108 de la rue Vieille-du-Temple en el tercer distrito. SEANDAVIDSON

Durante más de veinte años, Rag & Bone ha diseñado un look moderno, fácil de llevar y un poco informal, que se sitúa a medio camino entre el vestuario utilitario y el chic británico. Después de integrar numerosos puntos de venta multimarca, la marca abrió su primera dirección francesa en París. En más de 162 metros cuadrados, las colecciones para mujer y hombre revelan prendas denim de corte impecable (pruébalas, lo juzgarás tú mismo), chaquetas estructuradas y prendas básicas de diario. La decoración, diseñada por Studio Armando Aguirre, mezcla muebles antiguos y objetos vintage encontrados en la capital. Un espacio de archivo también permite recorrer y sumergirse en la historia de esta marca que merece la pena visitar.

◗ Rag & Bone, 108, rue Vieille-du-Temple, París-3ᵉ.