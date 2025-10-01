Sin "genocidio" en Gaza, "mentiras antisemitas" ... aisladas en la ONU, Netanyahu da un discurso a los boutish





Benyamin Netanyahu continúa su estrecho boutismo. La creación de un estado palestino sería un “Suicidio nacional” Para Israel, advirtió este viernes 26 de septiembre en la Galería de la ONU, el primer ministro israelí, castigando a los países occidentales y prometiendo “Terminar el trabajo” Contra Hamas en Gaza.





En un discurso en un tono ofensivo y firme en sus posiciones, el líder israelí rechazó las acusaciones de “Genocidio” En la Franja de Gaza y los países occidentales atacados, incluido Francia, que reconoció el estado de Palestina esta semana.





Su discurso fue iniciado bajo los aplausos de sus seguidores invitados a la habitación y a los tonos de delegados que dejaron los terrenos de la Asamblea General de la ONU, como puede ver En el video a continuación.









• “Paga para matar a los judíos”





Con motivo de una cumbre organizada el lunes por Francia y Arabia Saudita en el futuro de la solución a dos estados, palestinos e israelíes, que viven junto en paz y seguridad, una docena de países, incluidos Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia, han reconocido formalmente el estado de Palestina, causando la ira de Israel. Estos países tienen “Cedido” en Hamas, demostrando que “Pague para matar a los judíos”dijo.





• “No cometeremos un suicidio nacional”





“Aquí hay otro mensaje para los líderes occidentales: Israel no le permitirá imponer un estado terrorista para nosotros. No cometeremos un suicidio nacional porque no tiene el coraje de enfrentar medios hostiles y multitudes antisemitas que reclaman la sangre de Israel”se lanzó, denunciando críticas a las acciones de Israel en Gaza de “Mentiras antisemitas”.





• hablantes de gaza para transmitir su discurso





El primer ministro israelí, que llegó la noche anterior en Nueva York y que también debe ir a Washington, dijo que tenía trabajadores instalados en la Franja de Gaza para que los rehenes aún retenidos por Hamas escuchen su discurso en la Galería de la ONU. Dirigirse a los rehenes, “No te hemos olvidado, incluso por un segundo. La gente de Israel está contigo. No descansaremos hasta que vuelvas a casa”se lanzó en hebreo y luego en inglés.









• “Terminar el trabajo” contra Hamas “lo más rápido posible”





Ahora Israel “Quiero terminar el trabajo” contra Hamas “Lo más rápido posible” En una banda de Gaza devastada por casi dos años de guerra, dijo. “Todos los días la guerra continúa, los rehenes vivos tienen un mayor peligro y la recuperación de los cuerpos de los que han sido asesinados se ve comprometido”reaccionó el foro de familias de rehenes en un comunicado de prensa. “Muchas veces, (Netanyahu) ha optado por estropear todas las oportunidades para traerlos a casa”agregó.





Al dar la bienvenida al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, el líder israelí, sin embargo, permaneció discreto con respecto a la Cisjordania ocupada. Si bien su gobierno dice que quiere extender la colonización judía a este territorio, el presidente estadounidense advirtió el jueves que no permitiría a Israel anexarla.