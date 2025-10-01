El RN de regreso a las autoridades de la Asamblea Nacional con dos vicepresidentes

Publicado el 1 de octubre de 2025 a las 6:38 p.m. Lectura: 2 min.







Después de ser dejado a la puerta de la Oficina de la Asamblea Nacional el año pasado, la manifestación nacional realizó este miércoles 1 de octubre, su regreso al cuerpo ejecutivo más alto en la cámara inferior al recuperar dos vicepresidentes de seis, a la presa de la izquierda que solicitó un “Frente republicano”.





Fue el primer acto de la nueva sesión ordinaria del Parlamento, que vuelve a abrir sus puertas en una determinada niebla: en ausencia de ministros, la base común del Centro y los intentos correctos de finalizar un acuerdo gubernamental y acordar la composición del equipo que rodea al primer ministro Sébastien Lecornu, designado el 9 de septiembre.





Los vicepresidentes de la asamblea ya entre 2022 y 2024, los diputados RN Sébastien Chenu y Hélène LaPorte encontraron sus puestos al final de una sola votación, gracias en particular a los votos combinados de sus tropas y parte de la base común. Una posición a la vista que permite dirigir los debates en el hemiciclo desde la percha, y en particular que se debe notar un RN en busca de responsabilidades.









La clémencia rebelde se despertó (501 votos) y Nadège Abangoli (501 votos) también encuentran sus escaños. Christophe Blanchet (módem, 387 votos) y Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons, 385 votos), completan el Colegio de Seis Vicepresidentes. Por el contrario, los ambientalistas y la derecha pierden a un vicepresidente, como Renaissance, el grupo de Gabriel Attal, que dejó el suyo al módem.





“Elección republicana”





Este escenario había estado en la profesión durante meses, especialmente por el presidente de la Asamblea de Yaël Braun-Pivet (Renacimiento), que quería una distribución proporcional al peso de los grupos, a diferencia del año pasado. “No estamos hablando de convicciones políticas, estamos hablando de lugares institucionales”defendió a Yaël Braun-Pivet el miércoles el miércoles en BFMTV.





“En 2024, el frente republicano había mantenido, en las urnas como en la asamblea. Rompiendo este compromiso hoy, sería traicionado la palabra dada y la confianza de los votantes”denunció a los diputados ambientales en un comunicado de prensa.





La izquierda aprovechó una parte de la base común el año pasado para ganar una mayoría en la oficina de la asamblea.









Esta vez, de vuelta al muro, los rebeldes y ambientalistas discutieron quién tenía que perder a su vicepresidente. Según fuentes parlamentarias en la base común y de izquierda, los grupos de aliento izquierdo acordaron que la gente rebelde tenía la intención de ser elegido como una prioridad. Pero los ambientalistas mantuvieron dos solicitudes, para forzar un voto (no habría habido ninguno con solo seis candidatos para seis puestos) y “Ofrecer una elección republicana contra el RN”según una fuente ecológica.





En el proceso este miércoles, la Asamblea renovó fácilmente las tres misiones salientes: Christine Pirès Beaune (PS), Michèle Tabarot (LR) y Brigitte Klinkert (Renacimiento) siguen siendo responsables de la buena salud financiera de la institución. Doce diputados de Secretario serán nombrados el jueves por la mañana para completar la nueva oficina.





También vuelve a jugar el jueves por la tarde las presidencias de las comisiones permanentes, incluido el comité emblemático de finanzas, reservado para la oposición. La base común intentará reanudar las presidencias de los asuntos económicos y los asuntos culturales, ganados por la izquierda en 2024.