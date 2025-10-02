Según las sanciones europeas, investigación abierta ... lo que se sabe sobre el petrolero de la flota fantasma rusa estacionada en Saint-Nazaire





La Oficina del Fiscal de Brest abrió una investigación dirigida a un petrolero bajo las sanciones europeas por su membresía en la flota de fantasmas rusos, inmovilizado en el parque eólico de Saint-Nazaire, dijo este miércoles 1 de octubre, confirmando información del diario “OUST-FRANCE”. Hacemos balance.





• Muy cerca de las aguas francesas desde el 28 de septiembre





Saliendo de Primorsk, cerca de San Petersburgo en Rusia, el 20 de septiembre, el petrolero llamado “Pushpa” o “Boracay” se uniría a Vadinar, en el noroeste de la India, el 20 de octubre. Pero se presentó durante varios días cerca del parque eólico Saint-Nazaire, según el sitio de tráfico marino.





Según “Oueest France”, llegó a la ancha del parque eólico Saint-Nazaire (Loira-Atlantique) el 28 de septiembre alrededor de las 5 p.m., y es de círculos en el agua al límite de las aguas territoriales francesas.





• Un barco bajo sanciones europeas





El barco está bajo sanciones europeas por su membresía de la flota fantasma rusa, estos barcos bajo pabellones extranjeros utilizados por Rusia para evitar las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo, según una decisión del Consejo de la Unión Europea el 24 de febrero de 2025.









Construido en 2007, este petrolero de 244 metros de longitud cambió el pabellón en numerosas ocasiones, registrándose alternativamente en Gabón, las Islas Marshall o Mongolia, según el sitio www.opensancions.org. Ha cambiado su nombre tantas veces, informa “Ouest France”, que cita como nombres antiguos “Odiseo”, “P. Fos”, “Kiwala” o “Varuna”.





• ¿Involucrado en Overblights en Dinamarca?





El petrolero, vencería a Benin Pavilion, sería sospechoso de estar involucrado en sobresalientes de drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Dinamarca, según el sitio especializado, el ejecutivo marítimo, que especifica que el barco pudo servir como “Plataforma de lanzamiento” o como “Señuelo”.





Los informes recientes de drones en Dinamarca llevaron al cierre de varios aeropuertos, incluido el de Copenhague, el más grande del norte de Europa.









• Una encuesta abierta













• Macron señala “fallas muy importantes” de la tripulación





Emmanuel Macron habló sobre la presencia de este barco no lejos de nuestras costas al margen de una cumbre europea en Copenhague. “Ha habido fallas muy importantes que han sido cometidas por este equipo que justifican que el procedimiento se judicializado hoy”dijo. “Permaneceré muy cuidadoso” En el posible enlace entre este barco y la reciente descripción general de los drones en Dinamarca, agregó, insistiendo en la lucha contra la flota fantasma rusa.