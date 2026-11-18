Olas de calor que se cobran miles de víctimas, incendios monstruosos que devastan pueblos enteros, temores de escasez de agua que se extienden hasta Bretaña… El verano catastrófico que acabamos de vivir puede dar la impresión de que la realidad supera la ficción. Pero las crisis ecológicas que nos afectan no dejan indiferentes a muchos escritores, como lo demuestra la lista de libros seleccionados para el premio de novela ecológica, del que “New Obs” es socio.

Copresidido por Lucile Schmid, vicepresidenta de la fundación La Fabrique Écologique, y por el autor Laurent Quintreau, el comité de selección de este premio, que premia cada año una obra francófona “que sitúa la ecología en el centro de su trama”, ha decidido la siguiente lista para esta edición de 2027:

“Al otro lado del lago”, de Sylvain Prudhomme (Minuit);

“La Gran Interrupción”, de Sybille Grimbert (Seuil);

“El aliento del bosque”, de Simonetta Greggio (Arthaud);

“Zonas a defender”, de Bénédicte Dupré la Tour (Flammarion);

“Viene un perro”, de Camille Ruiz (Corti);

“El séptimo silbador”, de Colin Niel (Umbral).

El premio se entregará en Toulouse el 3 de abril, en el marco del festival “Maratón de las palabras”, que se celebrará del 31 de marzo al 4 de abril de 2027. Su jurado está compuesto por Lucile Schmid y Laurent Quintreau (copresidentes), Alice Ferney y Alexis Jenni (escritores), Pierre Schoentjes y Sarah Benharrech (profesores de literatura), Pauline Frileux (etnoecóloga), Anaïs Denoits (Greenpeace), Camille Guichard (artista), Sébastien Billard (periodista), Elizabeth Guillon (La Poste, patrocinadora del premio) y ocho estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Pago (ENSP) de Versalles y del máster en escritura y creación literaria de la Universidad de Cergy.

Desde su creación hace diez años, el premio de novela ecológica ha premiado en particular a Emmanuelle Pagano por “Safes riverains” (POL), Serge Joncour por “Chien-Loup” (Flammarion), Vincent Villeminot por “Somos la chispa” (Pocket jeunesse), Lucie Rico por “La canción del pollo sous vide” (POL) y Clara Arnaud por “Y pasaréis como vientos salvajes” (Actes Sud).

La edición de 2026 la ganó Mathias Bonneau, por “Lumberjack”, una bellísima historia en la que el escritor relata sus primeras temporadas en el bosque y cuestiona su pasión devoradora (y paradójica) por los árboles que se supone que debe talar.