«Si alguna vez escuchas la palabra intermediario, ¡corre!»

Al mando, el ex Ministro del Interior, cercano entre los allegados a Nicolas Sarkozy, aseguró que se había reunido con el intermediario sulfuroso en menos de diez ocasiones. También volvió a la foto tomada frente al yate de Takieddine y a los mensajes de texto acusatorios de Rachida Dati.





De todo este asunto libio por el que ahora se encuentra siendo juzgado ante el tribunal penal de París, Brice Hortefeux ya ha aprendido una lección: “Hoy les digo a mis hijos: ‘¡Si alguna vez escuchan la palabra intermediario, corran!’ » No huyó cuando conoció a Ziad Takieddine por primera vez.









Al frente, el ex Ministro del Interior, cercano entre los cercanos a Nicolas Sarkzoy, volvió este miércoles 15 de enero a sus relaciones con el sulfuroso intermediario franco-libanés, el principal acusador con declaraciones en evolución y eslabón esencial en este expediente de supuesta financiación de la campaña de 2007 con fondos del régimen de Muammar Gaddafi.





En la memoria de Brice Hortefeux, su primer encuentro con los libaneses se remonta a finales de los años 2000, durante una recepción ofrecida por Thierry Gaubert, antiguo colaborador de Nicolas Sarkozy. El ex eurodiputado está sentado en la misma mesa que Ziad Takieddine. Luego se da cuenta de que este último trabaja en la promoción inmobiliaria de Isola 2000. A priori, nada sospechoso, entonces. Sin embargo, el interesado ya se encuentra al margen de contratos importantes. El lunes 13 de enero, Nicolas Sarkozy explicó que había sentido una profunda «antipatía» para Ziad Takieddine, ahora prófugo de su primer encuentro, un personaje al que a su vez ha tratado como a un“estafador”, “mitómano”, «mentiroso», “me has visto”, “malotru” desde que comenzaron las audiencias. Éste no parece ser el caso de su “gran amigo”.





La política y la navegación en aguas turbulentas no se mezclan





Tres años más tarde, cuando se convirtió en Ministro Delegado para las Autoridades Locales ante el Ministro del Interior, Brice Hortefeux volvió a reunirse con él. Esta vez, Ziad Takieddine vino a ofrecer su ayuda para que Francia pudiera concluir el contrato Miksa, un acuerdo de 7 mil millones de euros para la protección de las fronteras de Arabia Saudita bloqueado desde hace años. “Lo recibí, lo escuché. Se lo comuniqué al jefe de gabinete (Claude Guéant, nota del editor) »dice Brice Hortefeux. En ese momento, afirmó no haber sabido más sobre el personaje. Tampoco haber recibido la más mínima advertencia de los servicios que le conciernen. “Estaba bien establecido. Era respetado y respetable. Por las tardes en su casa había políticos y periodistas. Seguro que ha cambiado mucho”dice. “Es papel de los funcionarios públicos estar atentos a quienes te pueden aportar ideas”añade cuando se le pregunta sobre el interés de conocer a este tipo de personajes.





Después de esta reunión, Brice Hortefeux viajó dos veces a Riad en compañía del intermediario para reunirse con el Ministro del Interior saudí, con el que los libaneses tenían contacto directo. Tras el fracaso de las negociaciones, Brice Hortefeux se habría visto con Ziad Takieddine menos de diez veces, según sus declaraciones. el evoca “Relaciones cordiales pero no amistosas”. Ciertamente, existe esta famosa foto publicada en la prensa, tomada en el muelle del puerto de Antibes mientras bajaban del yate del intermediario, donde los vemos en bermudas y polos en compañía de sus esposas y de Jean-François Copé y su esposa. . Ante el tribunal, explica que estaba entonces de vacaciones en Mougins con la familia de su ex esposa cuando Jean-François Copé lo llamó para pasar una tarde con Ziad Takieddine en Antibes. “Lo vi dos tardes en su yate. Dimos vueltas en el agua en la bahía de Antibes. El mar no es lo mío»explica Brice Hortefeux, en un intento de reducir el significado simbólico del episodio. Sabe que la política y la navegación en aguas turbulentas no van bien juntas.





“¡Aún no ha nacido la persona que me verá bajar de un barco a las cuatro de la mañana! »





La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) sospecha que el ex político quiso minimizar sus relaciones con el intermediario. El ex chófer del libanés recuerda un centenar de encuentros entre ambos. «Es ridículo, es tan ridículo, defiende Brice Hortefeux. Como ministro, mis movimientos fueron examinados. No viajé sin conductor ni oficial de seguridad. También dijo que me vio bajar de un barco a las 4 de la mañana con unos músicos. Puedo decirles que aún no ha nacido la persona que me verá bajar de un barco a las 4 de la mañana. »





La ex esposa de Ziad Takieddine también habla de numerosos encuentros. Durante una audiencia, también relató haber visto a su exmarido rebuscar en un cajón para encontrar dinero en efectivo para dárselo a Brice Hortefeux durante una de sus reuniones: «No soy un experto en recaudación de fondos, pero este tipo de cosas deben prepararse con anticipación, no buscando dinero en un cajón como si buscara dinero para pagar un taxi». desafía a Brice Hortefeux.









En septiembre de 2013, en un SMS incendiario publicado en la prensa, Rachida Dati había amenazado a Brice Hortefeux con revelar todo lo que sabía sobre el dinero que supuestamente había recibido, en particular de los libaneses:







“Mi relación con Rachida Dati es notoriamente cíclica. Me envió docenas de mensajes de texto como este. A este no le di más importancia que a los demás. Dijo públicamente que era una tontería. Envía mensajes de texto vulgares y violentos, todo el mundo lo sabe. »





¿Qué pasó en la tienda de Gadafi?





Después de su accidente en 2004 que le provocó un traumatismo craneoencefálico, el libanés se habría convertido “agitado, muy agitado”según Brice Hortefeux. Este último se habría distanciado. “Entre 2005 y 2007, según mis diarios, lo vi dos veces”dice. Sin embargo, en diciembre de 2005, el ministro delegado viajó con los libaneses a Trípoli en el marco de un viaje oficial cuyas motivaciones cuestionaron a los jueces de instrucción. Según este último, durante este viaje se decidió la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy. Al mando, promete contar la historia detrás de escena de este viaje cuando le pregunten sobre el tema.





Un poco más temprano en la tarde, Jean-Luc Sibiude, ex embajador de Francia en Trípoli, expresó su sorpresa al enterarse de este viaje: “No les ocultaré que su visita nos pareció inusual, principalmente porque era Ministro de Autoridades Locales y el interés de Libia por las autoridades locales era muy limitado. »









Durante su testimonio, el ex diplomático relata también haber visto, durante la visita oficial de Nicolas Sarkozy a Libia en octubre de 2005, a Muammar Gaddafi y a este último salir de la tienda para mantener una entrevista cara a cara de media hora. Según algunas acusaciones, fue durante este encuentro cuando se presentó la solicitud de financiación. Christophe Ingrain, abogado de Nicolas Sarkozy, asegura que nada indica que ambos hayan abandonado la tienda. Lo que el ex agregado de seguridad interior de la embajada de Francia confirmará en el bar. En su silla, el ex presidente está furioso, golpea nerviosamente el pie y pide hablar sobre este punto. Pero aún tendrá que esperar para entregar su versión de los misterios de la tienda.