En 2024, la fortuna de los ultraricos aumentará tres veces más rápido.

Según la asociación Oxfam, cada vez hay más multimillonarios en el mundo y siempre son más ricos. En total, en 2024, su riqueza aumentó tres veces más rápido que en 2023. Los pobres -la mitad de la humanidad- siguen siendo igual de numerosos.





Es una loca carrera hacia adelante. Un deseo de monopolizar la riqueza que nunca parece probable que se satisfaga. Según el último informe de la asociación Oxfam, durante el año 2024, las fortunas de los multimillonarios aumentaron en 2 billones de dólares en todo el mundo, o el equivalente a 5,7 mil millones de dólares por día. Un ritmo tres veces más rápido que en 2023.





En promedio, cada semana surgían casi cuatro nuevos multimillonarios. Sin embargo, durante el mismo período, el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza de 6,85 dólares (poder adquisitivo por día) establecido por el Banco Mundial siguió siendo el mismo que en 1990, es decir, casi 3.600 millones de personas. Representan el 44% de la humanidad. Por tanto, la creación de riqueza beneficia principalmente a los más ricos. Pero no en cualquier lugar. Principalmente a los de los países del Norte.





Porque, dice Oxfam: “El colonialismo no es una época pasada”. Todo lo contrario. Se siguen construyendo enormes fortunas gracias a la explotación de los trabajadores en el Sur. “ Vivimos en la era del colonialismo multimillonario” afirma la asociación. Y por citar en Francia el ejemplo de Vincent Bolloré, que construyó su fortuna gracias a la explotación de las infraestructuras del Sur Global. Desde los años 1980 hasta 2022, el multimillonario ha construido poco a poco un auténtico imperio en África. Al final, con la venta de su filial Bolloré Africa Logistiques, obtuvo más de 3,15 mil millones de plusvalías, el equivalente a un año de salario para 1,6 millones de empleados africanos.









También en Francia, si Bernard Arnault vio su fortuna algo reducida en 2024 (nuestro campeón nacional ha caído varios puestos en el ranking de los hombres más ricos del mundo debido a la desaceleración del mercado del lujo, particularmente en China), sin embargo: Las 500 familias más prósperas del país vieron aumentar aún más su fortuna en 2024. Suman ahora 1,228 mil millones en activos. Más del doble que en 2017. Un aumento de la riqueza desproporcionada con la de los hogares franceses. Durante el mismo período, sólo aumentó un 20%. Y nuevamente, este aumento está impulsado principalmente por el 10% de los franceses más ricos.









Como ya señaló Oxfam en su informe anterior: “La concentración de riqueza que caracteriza nuestro tiempo no se basa en el mérito”. Los ultraricos ejercen” el arte de tomar sin emprender. » Por primera vez, en 2023, en todo el mundo, más personas que se han convertido en multimillonarias deben este estatus a herencias que a su espíritu empresarial. Todos los multimillonarios menores de 30 años han heredado su fortuna. Y no es probable que esto se detenga pronto. Durante las próximas tres décadas, más de 1.000 de los multimillonarios actuales transferirán más de 5,2 billones de dólares a sus herederos. Según cálculos de Oxfam, el 36% de las fortunas de los multimillonarios proceden de herencias









Esta transmisión de riqueza escapa en gran medida a los impuestos. La investigación de Oxfam concluyó que dos tercios de los países no someten a los descendientes directos a ningún impuesto sobre sucesiones. Y la mitad de los multimillonarios viven en países que no aplican impuestos a la herencia. Este no es el caso en Francia, pero estos derechos se ven socavados por prácticas de optimización fiscal. Estos son denunciados periódicamente, sin haber sido nunca cuestionados. El gobierno de François Bayrou ha indicado que quiere abordar esta optimización fiscal. Pero hasta la fecha aún no se ha especificado el sistema previsto.