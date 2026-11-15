Sexo, espionaje e inteligencia artificial: el extraordinario asunto de Nvidia y la caída de Jensen Huang analizados por Pierre Haski

Video Una relación extramatrimonial, una mujer sospechosa de espiar para China y chips electrónicos valorados en miles de millones de dólares… Pierre Haski analiza el asunto Nvidia en su canal YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

¿Cómo provocó el asunto Nvidia la caída de Jensen Huang, uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley? El fundador de Nvidia, empresa en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial, dimitió el 12 de noviembre de 2026. En el centro del escándalo está Alice Huang, una empresaria vinculada a la empresa de Singapur Megaspeed, sospechosa por la inteligencia estadounidense de haber trabajado para Pekín.

¿Fue manipulado Jensen Huang? ¿Se encontró atrapado entre sus intereses personales, las ambiciones comerciales de Nvidia y las estrategias de inteligencia chinas?

Este nuevo episodio de “Pierre Haski responde” echa un vistazo al entresijo de este asunto que parece una novela de espías. Pero también sobre lo que revela sobre la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, el papel de Singapur en el comercio de semiconductores y los límites de las sanciones estadounidenses.

A pocos días de la cumbre del APEC en Shenzhen, este escándalo podría afectar también las relaciones entre Donald Trump y Xi Jinping. Y mientras las grandes potencias negocian, Europa parece una vez más mantenerse al margen.

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