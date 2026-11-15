Relojería: Ginebra sobrecalentada

Para orquestar el 26mi edición del Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG), el sábado 7 de noviembre, en el majestuoso Edificio de las Fuerzas Motrices situado en pleno centro del Ródano, sus responsables tuvieron la buena idea de visitar a un animado Stéphane Bern. Al fin y al cabo, los relojes también son un patrimonio común a toda la humanidad, como recuerda uno de los invitados de honor, el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany.

Alternando francés e inglés con su copresentador, Bern presentó una lista de premios en parte inesperada, bajo la dirección del nuevo presidente del jurado, Wei Koh. Este fanático de los relojes, una figura de la industria, también dirige el medio relojero Revolution, lo que lo colocó en la difícil situación de tener que decidir entre las marcas que su título narra durante todo el año, y muchas de las cuales se anuncian en sus páginas y en su sitio. Pocas personas en la asamblea parecían considerar el asunto delicado. Entonces, ¿juez y parte? Cada uno decidirá… Su toque ya se siente, con los ganadores que presentaron “Novedades reales, no simples iteraciones de dial o caja”saludó al jefe de Arnold & Son, aunque golpeado.

El cronógrafo Flyback de Rexhep Rexhepi, ganador de la edición 2026 del Grand Prix de l’Horlogerie de Genève. ©LAURENT XAVIER MOULIN / WWW.LA

La segunda gran colaboración de las marcas francesas Baltic y SpaceOne, que también fueron premiadas en el GPHG. GPHG

Así, el relojero independiente Rexhep Rexhepi, favorito de los grandes coleccionistas pero casi desconocido para el gran público, ganó el máximo galardón, la aguja de oro, con su cronógrafo Flyback. Nacido en Kosovo, llegó a Suiza a los 11 años, Rexhepi (pronunciado “Redjepi”) fundó su propia empresa de relojería, Akrivia, después de trabajar en Patek Philippe y FPJourne. Del exilio a la aguja de oro: un destino fabuloso digno de un guión. Los jefes de Chopard se llevaron cuatro premios, dos de ellos para su casa Ferdinand Berthoud. Muchas felicitaciones a Baltic y SpaceOne, los franceses Etienne Malec y Guillaume Laidet ganaron el premio Challenge por su segunda gran colaboración y conquistaron la sala con su alegría contagiosa. El Grupo Swatch siguió el juego: después de la aguja de oro concedida a Breguet el año pasado, su otra marca de alta gama, Blancpain, ganó un premio por una Grande Double Sonnerie que reproduce, además del carillón de Westminster, una melodía del baterista de Kiss. Entre los otros premiados, Grand Seiko (premio reloj deportivo), Louis Vuitton (premio reloj Métiers d’Art), Piaget (premio reloj Sertie) o Audemars Piguet, doblemente premiado (premio reloj Calendario y Astronomía y premio reloj Icónico para un Royal Oak).

Pero todavía habrá que esperar a que el GPHG merezca plenamente su apodo de Oscar de la relojería, con tantas grandes casas ausentes de la fiesta: Rolex, Patek Philippe, Omega, Richard Mille, Tudor, Cartier, Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne, Vacheron Constantin… En cuanto a FPJourne, triple aguja de oro en el pasado (una caja única), ahora abandona la competición. Pregunta: ¿Fue para apaciguar al gigante Patek Philippe que el jurado le concedió un inesperado Premio Especial por su reciente exposición “Watch Art” en Milán, que atrajo a 68.000 visitantes?

El Don Pancho de Vacheron Constantin, creado en 1940.

Chic, una y otra vez: la manufactura Vacheron Constantin, que sabe un par de cosas al respecto, organizó este año con Phillips el primer concurso de elegancia relojera, destinado a mostrar las piezas más bellas de sus coleccionistas. ¿La recompensa? Una medalla y el orgullo de distinguirse. Coleccionistas de todo el mundo presentaron al jurado más de 550 relojes, fabricados entre 1755 y 1999. Los ocho ganadores (de otras tantas categorías) fueron presentados el martes 10 de noviembre, y su historia merece la pena. Como este reloj de bolsillo de 1930, galardonado con el premio Métiers d’art. Está decorado con el escudo de armas del rey Alejandro I.ejem de Yugoslavia, que se lo había ofrecido a su Ministro de Agricultura. Después de la guerra, el hijo del ministro, superviviente de los campos, la llevó a través de la cortina de hierro, cosida al forro del abrigo de su esposa. Pasando por Trieste, Madrid, Lisboa, el reloj voló a Nueva York el día de Navidad de 1947… y sigue perteneciendo a la misma familia, desde hace cuatro generaciones.

En cuanto al Don Pancho de 1940, premio de Complicaciones Múltiples, ha recorrido un largo camino. Esta pequeña maravilla, con su caja tonneau de oro, su calendario retrógrado y su repetición de minutos, fue encargada por un coleccionista chileno. Desapareció en 1947 y durante mucho tiempo se consideró perdido… Por lo tanto, era necesario un concurso para que Vacheron Constantin reconectara con su pasado.

Una creación de François-Paul Journe, el relojero independiente que los coleccionistas siguen adquiriendo. VIAJE FP

Del 7 al 9 de noviembre, tres grandes casas de subastas se arruinaron a orillas del lago Lemán y se embolsaron la asombrosa suma de 203 millones de dólares (182 millones de euros). Por primera vez en la historia, una venta de relojes en vivo (la de Phillips, 217 lotes) superó los 100 millones de dólares (más precisamente: 112,3 millones de dólares, o 100,8 millones de euros). Christie’s, por su parte, consiguió la mejor puntuación en su departamento de relojes (52,3 millones de euros), más del doble que el año pasado, cuando Sotheby’s superó los 28,7 millones de euros.

El rey de la fiesta es François-Paul Journe, uno de los ausentes del GPHG, pero sobre todo el relojero independiente que los coleccionistas buscan constantemente. En Phillips, trece de sus relojes representaron más de un tercio de las ventas, incluido un cronómetro de resonancia Régence en platino, vendido por 9,5 millones de euros (gastos incluidos). Otros relojeros contemporáneos, como Philippe Dufour, Kari Voutilainen y Roger Smith, vieron cómo sus precios se disparaban, cuando un ejemplar del difunto George Daniels se vendió por más de cinco veces su precio mínimo… Cartier, por fin, firmó su récord mundial en una subasta: 5,3 millones de euros por el misterioso reloj Portique n.oh 4.

Entonces, ¿burbuja o no burbuja? De hecho, los relojes de alta gama de diseñadores independientes se han convertido en trofeos en las muñecas de los fundadores de tecnología, desde que Mark Zuckerberg apareció en Journe (entre otros). ¿Una burbuja respaldada por otra, la de la IA, enorme y frágil? Sin embargo, señala el sitio especializado WatchPro, los precios tienden a estancarse desde hace un año. Y el segmento de relojes deportivos con brazaletes integrados, como el Nautilus de Patek Philippe y el Royal Oak de Audemars Piguet, ha perdido su atractivo en favor de relojes elegantes y grandes complicaciones. ¿Un cambio que puede explicarse por la demografía? En Christie’s, por ejemplo, el 40% de los inscritos en subastas son millennials o miembros de la Generación Z.

¿La siguiente etapa, las subastas de Nueva York del 5 y 6 de diciembre, establecerá una nueva hazaña? Con un impuesto estadounidense del 12,5% sobre las importaciones suizas y un dólar debilitado, el coleccionista estadounidense tiene todo el interés en comprar en Suiza: en primavera, el precio medio por lote superó al de Ginebra. Phillips ya ha anunciado que esta será la venta de relojes más lujosamente dotada jamás realizada en los Estados Unidos. En total, se subastaron 196 lotes, incluido un raro Patek Philippe ref. 2499 en oro rosa (un cronógrafo con calendario perpetuo valorado en más de 2,6 millones de euros), y varias piezas de FPJourne.