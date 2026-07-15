“Ser homosexual es vivir escondido o en peligro”: en Senegal, la multiplicación de los pedidos de ayuda a Francia desde el endurecimiento de las penas

Chérif* llegó a Francia a principios de junio con una sola certeza: ya no podría quedarse en Senegal. “Me iban a arrestar”está convencido. Durante semanas, tras el arresto de un hombre con el que estaba saliendo, vivió con miedo. “Tan pronto como escuché la noticia en la prensa, en mis pensamientos no hubo más que huida. » Hay que decir que el asunto afecta al poder. El detenido se presenta como un amigo íntimo de Ousmane Sonko, ex Primer Ministro senegalés, jefe de la Asamblea Nacional, que presentó el proyecto de ley destinado a aumentar de cinco a diez años de prisión las penas por relaciones homosexuales, adoptado el 11 de marzo. La prensa local informó sobre las detenciones de presuntas parejas. “Sabía que el teléfono de mi amigo iba a ser registrado por la policía y que encontrarían mensajes comprometedores en los que aparecía yo.confía Chérif. Borré los mensajes, las fotos, la más mínima prueba de mi vida clandestina. »

En Senegal, describe, la atmósfera se había vuelto irrespirable. En casa, en la calle, en la televisión y en las redes sociales, “todo el mundo hablaba sólo de homosexuales” y se difunde el discurso de odio sin ningún filtro. “Pervierten a la juventud, destruyen…