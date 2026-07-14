Michael Olise y la elección de los Blues, o el enigma de los “franceses en el extranjero”

El Mundial de 2018 reveló la extraordinaria clase de Kylian Mbappé y la Eurocopa de 2024 fue el escenario de la deslumbrante irrupción del español Lamine Yamal. La actual Copa del Mundo muestra el prodigioso talento de Michael Olise. En su papel de creador de juego flotante, ya ha causado impresión, gane o no Francia la competición.

Michael Olise llegó a la escena francesa casi a escondidas. Participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Bajo la dirección de Thierry Henry, también campeón del mundo en 1998, los Bleus llegaron a la final. Hasta entonces, Olise era una gran desconocida para el público francés.

Olise transformó el juego de los Bleus con su técnica, su regate, su sentido de la colocación y la genialidad de sus pases decisivos. Se convirtió en el mediapunta de un equipo que buscaba un distribuidor para alimentar un destacado ataque liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

En el fútbol francés, muy internacionalizado (la gran mayoría de los jugadores de la selección francesa juegan en el extranjero), Michael Olise representa un ovni futbolístico, un enigma que deja perplejos a muchos observadores del fútbol. Nacido en Londres, de padre anglo-nigeriano y madre franco-argelina, pudo elegir entre cuatro selecciones nacionales.

La elección entre fútbol y Francia no era obvia. Olise nació en White City (oeste de Londres) y se educó en Hayes (un suburbio del sur de Londres). Cuando era adolescente, Michael era un excelente corredor de largas distancias y tenía predilección por el cricket. Su padre, Vincent, era jugador de críquet de la selección nacional de Nigeria. Por lo tanto, Olise creció en un ambiente familiar culturalmente de habla inglesa y amante del cricket. Estas características no acercan a Francia.

Sin embargo, el fútbol siempre ha estado presente en su vida. Desde los ocho años estuvo a prueba en el Arsenal, el gran club del norte de Londres, y un año más tarde se incorporó al Chelsea (suroeste de Londres), donde se entrenó durante siete años. Tuvo un breve paso por el Manchester City (2016-2017), luego se mudó al Reading en 2017. Allí comenzó su carrera profesional en 2019, y jugó allí hasta 2021.

Introvertido y contemplativo, Michael Olise lucha por integrarse en los grandes equipos ingleses, ultracompetitivos y saturados de talento. Se siente bien en el Reading, un club de segunda división que ha tenido algunas etapas fugaces en la Premier League. Es en Crystal Palace (sureste de Londres) donde se revela entre 2021 y 2024. Paciente, prefirió jugar en clubes menos prestigiosos que ser suplente en un club de élite.

Olise, notado por el Bayern de Múnich, se unirá al gran club bávaro en 2024. En su banda derecha, su destreza técnica hace las delicias de los aficionados alemanes. Esta excelencia le valió el título de mejor jugador de la Bundesliga para la temporada 2025-2026: una consagración.

¿Y la selección francesa? Éste es el corazón del enigma de Olise. Jugó con Francia en 2019 en la categoría sub-18, luego en la sub-21 y tomó la decisión decisiva de unirse a los blues durante el torneo olímpico de 2024. Unos meses antes, Gareth Southgate, el seleccionador inglés, le hizo saber que quería integrarlo en la selección nacional para jugar la Eurocopa en Alemania. Esta invitación habría halagado a cualquier otro jugador. Michael rechazó la oferta y respondió que siempre había querido jugar para la selección francesa. El mismo año, Olise debutó con los Blues. Los ingleses están hoy inconsolables por no haber podido hacerse con los servicios del joven prodigio.

¿Por qué Francia? Michael Olise respondió a la pregunta con comentarios lacónicos que tanto divirtieron a los medios británicos. Afirmó que lo unían lazos sentimentales muy fuertes con Francia, a través de su madre, con quien conversa en francés. Olise sabe poco sobre Francia, donde nunca vivió, nunca fue a la escuela y nunca jugó en ningún club. Estos hechos le convierten en un futbolista único en la historia de la selección. Los ‘bleus’ son para él un sueño de infancia: dice estar fascinado por Zinédine Zidane y Thierry Henry, considerado en Inglaterra el mejor jugador de la historia de la Premier League, con los colores del Arsenal.

Michael Olise revela otra faceta de la identidad francesa: la de un francés residente en el extranjero, que nunca ha vivido en Francia y que va allí de vez en cuando para visitar a su familia. Ingresó a la comunidad nacional a través de su madre (lazos de sangre) y el fútbol. Es “comunidad emocional” (noción acuñada por el sociólogo Maurice Halbwachs) es vivaz, rica y plural. Pero es el de un francés en el extranjero, y no el de un francés de Francia que se ha ido a jugar al extranjero.

La costumbre social de Olise es Londres: su aspecto, sus gustos musicales y culturales, pero sobre todo su acento, son típicos de la capital. Habla inglés multicultural de Londres (MLE), un acento multiétnico que fusiona la franqueza cockney de la clase trabajadora blanca del East End de Londres con entonaciones mixtas caribeñas, de África occidental y del sur de Asia. MLE no es una jerga, sino una práctica del idioma inglés de las minorías étnicas de Londres, con una gramática y un acento en constante evolución.

Michael Olise es uno de los 400.000 franceses que viven en Londres. la mayoría no lo son “expatriados” finanzas o diplomacia, sino franceses de clase trabajadora o media que se han instalado en el Reino Unido para vivir allí. Muchos de ellos formaron parejas mixtas y sus hijos, nacidos en Londres, crecieron en un ambiente multicultural y multilingüe. Estos franceses que viven en el extranjero no pertenecen a la diáspora y no son hijos de inmigrantes nacidos en Francia. Forman una categoría separada de franceses, desconocida para los franceses de Francia.

El enigma del Olise socava las dos representaciones estereotipadas de la actual selección francesa. En la derecha y en la extrema derecha, algunos lamentan la sobrerrepresentación de jugadores de color, a través de comentarios abiertamente racistas. Estos jugadores son tolerados si juegan bien y se abstienen de hablar en público fuera del fútbol. En la izquierda radical, el fútbol, ​​descrito como un medio “capitalista, sexista, homofóbico y racista”los jugadores negros de la selección francesa son vistos sistemáticamente víctimas del racismo y tratados con paternalismo. Si han existido y existen situaciones de racismo, este panorama decolonial y miserable llama la atención por su falta de comprensión del entorno futbolístico: hoy hay menos racismo en el fútbol que en la sociedad, y los jugadores franceses son famosos y apreciados por los aficionados al fútbol.

El enigma de Olise arroja luz sobre la paradoja de un país que produce el mayor número de jugadores de talento del mundo (99 jugadores que participaron en este Mundial se formaron en Francia, la gran mayoría de ellos en la región de París), pero que no comprende que su fútbol, ​​sus jugadores, su palmarés y su estilo de juego despiertan la admiración del mundo entero. El fútbol francés tiene un inmenso potencial en términos de poder blandoincluso más que su gastronomía o su cine. El prestigio del fútbol francés es claramente lo que atrajo a Michael Olise a los ‘bleus’. ¿Pero quién en la política profesional francesa entendió esto?