Ucrania-Rusia: Francia y los europeos estarán “representados” en las negociaciones de Abu Dabi

Publicado el 8 de noviembre de 2026 a las 15:29 horas. Lectura: 1 min.

Los europeos y Francia serán “representado” durante las conversaciones entre rusos y ucranianos que tendrán lugar los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi bajo mediación estadounidense, anunció este domingo 8 de noviembre el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, en RTL/Sénate Público.

“Los europeos estarán bien representados y Francia estará en Abu Dabi para participar en estos debates”declaró el Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores “Aún no puedo decir quién representará a Francia en esta ocasión, pero estará bien allí”añadió.

“Hubo discusiones a veces sin los europeos, a veces con los europeos. Esta vez participarán. Francia estará allí y hará oír la voz de Europa”indicó también.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, insistió el viernes en que Europa debe participar en cualquier solución del conflicto.

Jean-Noël Barrot no precisó este domingo quién acompañará a Francia en Abu Dabi, mientras París impulsa el formato E3 (Francia, Alemania, Reino Unido) junto a Kaja Kallas en las grandes crisis internacionales.

“En las últimas semanas, los europeos se han pronunciado y expresado a los mediadores estadounidenses que ninguna discusión sobre el futuro de este continente puede ignorar cuáles son nuestras expectativas y demandas”dijo simplemente Jean-Noël Barrot.

Las conversaciones de Abu Dabi deberían permitir perfilar una solución al conflicto, más de cuatro años después de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump prometió en esta ocasión un futuro “muy grande” acuerdo con Rusia sobre Ucrania, añadiendo que “podría abarcar toda Europa”. Pero los europeos y Kyiv advirtieron el viernes contra cualquier idea de“arquitectura de seguridad”que tomaría forma a sus espaldas.

Ucrania y varios países europeos temen que Washington se sienta tentado a presionarla para lograr un acuerdo que dé un lugar destacado a las demandas rusas.

Jared Kushner, enviado de Trump y su yerno, indicó no obstante el jueves que Estados Unidos “Consultaremos estrechamente con nuestros socios europeos” al margen de las conversaciones de Abu Dabi y que “si se avanza, el objetivo será avanzar hacia un formato multilateral más amplio con su participación directa”.