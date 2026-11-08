Relojería: las mujeres en el punto de mira

Un reloj de mezclilla podría ser común ya que la mezclilla es muy popular “el telón de fondo de nuestros tiempos”como bien dice la casa suiza Frédérique Constant. Sin embargo, hay que levantarse temprano para ponerse uno en la muñeca. En este territorio casi virgen, el F. C. lanza dos modelos en “toile de Nîmes”, dentro de la colección Classics Carrée. La pulsera está hecha de denim, con las necesarias costuras blancas. Tono sobre tono, la esfera azul cepillada también evoca el tejido. Para completar el guiño al mundo de la moda, el estuche está disponible en dos tamaños, Mediano o Pequeño. Y en la esfera, sólo dos manecillas. Es tan bonito como cualquier otra cosa. En el lado del motor, se trata de un movimiento de cuarzo interno. Una elección motivada por el tamaño y el precio, ya que el cuarzo es más pequeño y menos costoso que un movimiento mecánico. La marca asegura que la batería tendrá una duración de seis años. ¿Cómo utilizar la pulsera antes que el reloj?

◗ Frédérique Constant, Classics Carrée denim, talla M (36 x 25,2 mm, 895 euros) y S (30 x 21 mm, 795 euros), movimiento de cuarzo, caja de acero pulido, fondo macizo.

Para celebrar su 50º aniversario, Raymond Weil revisita su Toccata, uno de sus primeros modelos femeninos, nacido en 1977. RAYMOND WEIL

Raymond Weil no es un apellido que rezuma modernidad. Lo que sea. La empresa con sede en Ginebra fabrica hermosas piezas a precios bastante bajos, lo cual es digno de elogio en un mundo relojero sujeto a la inflación. Con motivo de su 50º aniversario, rinde homenaje a uno de sus primeros modelos femeninos, y no es casualidad: las mujeres representan ya casi el 40% de la facturación de la marca. La Toccata, lanzada en 1977 cuando R. W. tenía sólo 1 año, ha renacido en sus proporciones originales. Se han mejorado la construcción y los acabados, en particular la corona, rematada con un cabujón lacado en azul intenso, que recuerda a las agujas azuladas. El doble gallinero que rodea la caja y el cristal curvado de estilo vintage refuerzan la elegancia general de la pieza. En total, nueve referencias, en cuatro esferas diferentes. Lástima que en su interior la única opción sea un movimiento de cuarzo.

◗ Raymond Weil, Toccata Heritage, 28 mm de diámetro, movimiento de cuarzo Swiss Made; caja de acero, acero PVD de oro rosa o PVD de oro amarillo; Esfera opalina plateada, lacado espejo, nácar o plata sunburst, correa integrada de piel o metal, de 1.195 a 2.550 euros.

Poiray se dirige tanto a hombres como a mujeres con My first mini, una prueba más de que los relojes tienen cada vez menos género. POIRAY

Aunque algunos ya han adoptado relojes pequeños, en las alfombras rojas y en los barrios de moda de París, Londres o Nueva York, los hombres rara vez son el objetivo de las marcas femeninas. De ahí el gran truco de relaciones públicas de Poiray. Con las últimas novedades de su colección principal, My premiere, en versión mini, la casa parisina se dirige tanto a mujeres como a hombres, retomando una de las tendencias del momento: los relojes ya no tienen género. De una marca con una identidad puramente femenina, es atrevida. Sobre todo porque Mi primer mini no es “adecuado” para muñecas masculinas; mantiene su pequeño tamaño y su cadena de correas intercambiables, en piel de becerro, charol, lagarto, avestruz, caimán o incluso acero con malla de granos de arroz, y sus colores pop, del camel al verde esmeralda, del negro tinta al rojo cereza. Una verdadera panoplia deconstruida.

◗ Poiray, My first mini, 21 x 18 mm, movimiento de cuarzo, varias cajas (acero, oro rosa, oro amarillo, etc.), numerosas esferas y brazaletes, desde 1.650 euros.

El bonito Golden Green, que designa un verde oliva con reflejos dorados, la tercera variación del Serica GMT. SÉRICA

La tercera variación del modelo GMT de Serica, la micromarca parisina que alimenta el fuego de Dios, se llama Golden Green, un tono que no se ve todos los días en la relojería. En inglés, el “verde dorado” designa un verde oliva claro, salpicado de reflejos dorados. Una elección acertada que no sorprende por parte de Jérôme Burgert y Gabriel Vachette, los creadores de Serica, dandies pop que dominan su gramática vintage al alcance de la mano, de la costa oeste y de otros lugares. Para ellos, este cambio de color también evoca hora doradala hora mágica en la que el sol se esconde en el horizonte, hundiendo la atmósfera en un halo sexy. Volvamos a esta referencia. 8315. Su esfera esmaltada en verde oliva está rodeada por un bisel que, como en los dos modelos anteriores, tiene la escala de 24 horas dividida en dos segmentos de 12, con marcadores AM/PM e indicador día/noche. En el interior encontramos uno de los sólidos movimientos automáticos suizos que adoran Serica, con precisión certificada. El brazalete es una innovación de acero desarrollada por la marca. Al llegar, la armonía de este Golden Green te hace olvidar su tamaño (39 mm), lo que le permite adaptarse a todas las muñecas.

◗ Serica, cronómetro de viaje 8315-3 Golden Green, 39 mm de diámetro, movimiento automático suizo Soprod, certificado Cosc, 40 horas de reserva de marcha, caja de acero, inserto de cerámica en el bisel, brazalete de acero integrado Expedition, 2.090 euros.

La pequeña nube, emblema de la marca francesa Hessi, situada a las 8 horas en esta colección 8ᵉ sens muy femenina. hessi

Ocho horas. Aquí Hessi colocó la corona violeta de su primer reloj, así como una pequeña nube, emblema de la casa. La joven marca francesa fue fundada por Romain Douville y Thomas Rougeau, procedentes del mundo de la consultoría y las nuevas tecnologías, también apasionados de la relojería. Su observación: pocos relojes mecánicos están dirigidos a mujeres en sentido estricto y, ¿por lo tanto? – el mercado tiene futuro. Partiendo de las representaciones clásicas de un reloj “femenino” (versión XS de un modelo masculino y/o de cuarzo), imaginaron 8mi Es decir, su primer tocante. En cada etapa de la creación, sus esposas dieron su opinión y ellos eligieron, para dar forma a su proyecto, unir fuerzas con un joven diseñador. Una apuesta exitosa en muchos niveles; estos 8mi Sens muestra una apariencia única, con una corona violeta a las 8 en punto y la pequeña nube en el mismo lugar. Los raros números romanos han abandonado su lugar habitual, como si la esfera, por lo demás muy desnuda, hubiera girado sobre sí misma. Radical y asertivo: seducirá… o confundirá. En su interior late un calibre France Ebauches, cuyo valor se produce aproximadamente en un 60% en Maîche, en Doubs, y el resto en el Jura suizo. Una opción de calidad que las micromarcas suelen evitar, ya que estos movimientos son caros. Queda por ver si la clientela a la que se dirige Hessi aceptará pagar el precio.

◗ Hesse, 8 añosmi Sens, 34 mm de diámetro, movimiento automático francés, caja de acero, fondo transparente, esfera violeta (microgranallada/cepillada), blanca (arenada/cepillada) o negra (lacada), entregado con brazalete de acero y correa de piel, 1.950 euros; Para reservar en el sitio web de Hessi, entrega en junio de 2027.