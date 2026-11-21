En Périgueux, el premio insignia del festival que reúne a los golosos y que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre se llama premio La Mazille y ha sido concedido este año a la autora Anne Etorre por “El sabor de las cosas buenas” (La cocina Hachette). Para este libro, acudió con la fotógrafa Claire Curt a conocer a los productores que dan forma a la agricultura viva todos los días, en todas partes de Francia, y nos alimentan sin hacer ruido. Criadores, horticultores, agricultores, panaderos, pescadores artesanales, queseros, cada uno encarna a su manera una agricultura ya en transición, alejada de la lógica del rendimiento, al tiempo que ofrece productos de excelencia. Como decía el difunto fundador de la asociación Slow Food, Carlo Petrini: productos “bueno, limpio y justo”.

Si Anne Etorre comparte sus direcciones, desde Charente Marítimo hasta el Jura, desde Mauges hasta los pies del Mont-Saint-Michel, también ofrece 100 recetas que ella misma elaboró ​​con ingredientes de los productores que visitó.

Para este risotto de gambas, acudió a la granja marina de Artouan (1), en Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime), donde Ingrid y David Mercier crían gambas imperiales sin alimentación adicional, en un lugar completamente libre de insumos químicos.

Anne Etorre ofrece 100 recetas que elaboró ​​con ingredientes de los productores que conoció. CLAIRE CURT

En cuanto al arroz, Anne Etorre aprovechó un viaje a Florencia para traerse una pepita: “Descubrí el arroz para risotto de la marca Meracinque en Italia. Es una variedad carnaroli producida por cinco hermanas de la provincia de Mantua, respetando el medio ambiente. Su duración y sabor son increíbles y ya sólo uso eso. »

◗ (1) Productos a la venta en el sitio web Poiscaille.fr.

Para 4 personas

Preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 25 minutos

INGREDIENTES

• Una docena de camarones crudos

• 250 g de arroz para risotto (arborio o carnaroli)

• 200 g de hinojo marino fresco o en conserva

• 70 cl de caldo de verduras

• 2 chalotes

• 10 cl de vino blanco

• 40 g de mantequilla

• 80 g de parmesano entero

• Aceite de oliva

• Sal, pimienta de Sarawak

PREPARACIÓN

Pelar los camarones y dejar enfriar.

Vuelve a calentar el caldo en una cacerola que debe quedar cerca de la sartén que contiene el arroz.

Cortar las chalotas muy finas y sofreírlas unos minutos sin colorear en un poco de aceite de oliva.

Agrega el arroz, mezcla bien y, cuando esté transparente, agrega el vino blanco. Cuando se haya evaporado añadimos un primer cazo de caldo y repetimos la operación cada vez que el líquido haya sido absorbido por el arroz, hasta que se acabe.

Mientras se cuece el arroz, corta el hinojo marino en trozos pequeños del tamaño de granos de arroz (más o menos, ¡tampoco hace falta ser sádico!).

Retirar del fuego, mezclar la mantequilla en trozos y el parmesano rallado, dejar reposar de 2 a 3 minutos tapado.

Dorar las gambas rápidamente en un poco de aceite de oliva.

Agrega el hinojo marino al arroz, mezcla por última vez y divide en platos hondos.

Acomoda los camarones sobre el risotto, agrega un toque del molinillo de pimienta.

Truco : Fuera de temporada, opte por el hinojo marino en frasco en lugar de hinojo fresco.

◗ Receta extraída del libro “El sabor de las cosas buenas”. Encuentros, terruños y recetas”, de Anne Etorre (fotos de Claire Curt), Hachette Cuisine, 336 p., 39,95 euros.