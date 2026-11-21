“Después de una caída en la movilización el fin de semana pasado”con 106.000 manifestantes en Francia según cifras del Interior, “Este sábado es una oportunidad para la removilización en un contexto de convocatorias de movilización en varios países europeos”indica el ministro en el preámbulo, recordando que el día 21 de noviembre “tiene la particularidad de coincidir con los ocho años de existencia de los chalecos amarillos”. Esto es lo que sabemos sobre el Acto VI de las manifestaciones.

La coordinación declaró su propia marcha, deseando manifestarse por su “acto 6” entre la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Concordia. Al haber rechazado la prefectura esta vía, se demostrará también la coordinación entre República y Nación, declaró uno de sus miembros, Benjamín Ball. En su sitio web, la coordinación de los “chalecos amarillos” reivindica 176 acciones en todo el territorio, incluidas 148 manifestaciones.

El sábado 7 de noviembre, la coordinación intentó mantener una concentración en la plaza de la Concordia a pesar de su prohibición, pero atrajo a muy poca gente.

Por ello, Laurent Nuñez pide a los prefectos que sean . El ministro finaliza con una nota, escrita a mano, en la que asegura que no será necesario “no tolerar excesos y actuar con la mayor firmeza”.

“exactamente igual que los sábados anteriores”es decir “alrededor de 70.000 policías y gendarmes que serán movilizados en todo (el) territorio nacional”.

Contra el “militarización” “Luchar por nuestro futuro, no por sus guerras”. “Hoy en la calle y mañana seguimos”corearon varios centenares de jóvenes este viernes en las calles de París.