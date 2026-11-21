Video ¿Cuáles son las fotos de Donald Trump, Xi Xinping y Vladimir Putin escondidas en Shenzhen este jueves 19 de noviembre? Pierre Haski, actualmente en Taiwán, analiza sus segundas intenciones en su canal de YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

El jueves 19 de noviembre, en Shenzhen, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se sentaron por primera vez en la misma mesa. Una foto, una declaración de cuatro puntos sin plazos ni limitaciones y una palabra que estaba en todas partes: “Yalta”. Pierre Haski responde desde Taiwán, a un brazo de mar de distancia.

Esto no es Yalta, dijo. En Yalta, tres ganadores compartieron el mundo. En Shenzhen, dos de los tres están sumidos en guerras de las que no pueden salir, y el tercero acaba de perder las elecciones. Los motivos ocultos persisten. Trump necesita demostrar que no es un perdedor. Putin, objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional, escucha al presidente estadounidense denunciar ante él este tribunal. Xi Jinping recibe en su casa, da un abrazo y no regala nada.

Básicamente, nada se mueve. Ucrania golpea el puente de Kerch y felicita a Portugal por encontrar el puente más largo de Europa. Irán sigue siendo la guerra de la que Trump no se deshace. Pero la imagen habla de una visión del mundo: la de los poderosos que arreglan asuntos entre ellos. Un mapa distribuido por el ideólogo ruso Alexander Dugin lo resume: tres zonas de influencia, Europa se alinea del lado ruso.

Visto desde Taiwán, la cuestión es diferente. ¿Puede Trump desprenderse de la isla? ¿Tiene Beijing una ventana en 2028, entre las elecciones presidenciales taiwanesas de enero y el fin del mandato estadounidense? Pierre Haski no lo cree: los semiconductores taiwaneses pesan demasiado y Trump ya no tiene los medios políticos para alinear a Estados Unidos con Beijing o Moscú. El riesgo real, dice, es que le cojan el gusto. Está previsto que Trump y Xi se reúnan nuevamente en diciembre en el G20 en Miami.