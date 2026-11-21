“Vuelve a subir a tu árbol bonobo”, “Remigración”, “¿Ella no tiene yuca para recolectar en lugar de identificarse con nosotros? ». Esta es una antología sumamente sucinta del acoso racista que he vivido en las redes, de manera constante, durante años. Y el fenómeno ha experimentado una aceleración espectacular desde que fui elegida y represento a los parisinos, como si fuera intolerable que una joven negra alzara su voz.

Mis colegas políticos, asociaciones y periodistas racializados pueden dar testimonio exactamente de la misma historia. Y, trágicamente, también lo hacen miles y miles de personas anónimas. Es hora de tomar conciencia de la magnitud del fenómeno racista y aceptar que su expresión televisada es sólo la punta de la ola de odio expresada en Francia.

De hecho, tras el terrible ataque negrofóbico e islamófobo en Trappes, se han multiplicado los llamamientos para cerrar CNews. Plantean una cuestión legítima: la de la responsabilidad de los medios de comunicación en la banalización de los discursos racistas. Pero cabe plantearse otra pregunta: ¿por qué esta exigencia de responsabilidad se queda a las puertas de las redes sociales?

Puede resultar cómodo limitar el tema del discurso racista a figuras conocidas y familiares de la pantalla chica. La realidad es bastante diferente. En Francia, el racismo se infiltra por todas partes. Los racistas desatan su odio por todas partes. Y son numerosos y organizados.

Burla, pide “remigración”amenazas, acoso selectivo: las plataformas se han convertido en espacios para la difusión masiva del odio, desde los niveles más altos hasta los patios de recreo. Y no hay un botón de “apagado”, a diferencia de un control remoto. Este acoso continúa cuando nos desplazamos por la noche antes de ir a dormir. Continúa con llamadas anónimas y redadas organizadas en grupos de Telegram. Y termina, en demasiados casos, con una bala o un cuchillo.

Los asesinos de Pengo Bossio Wangi, Aboubakar Cissé y Federico Martín Aramburú tienen huellas digitales que provocan escalofríos. Fueron, antes de actuar, simples comentarios anónimos sobre los que transmitimos una alimentar Facebook levantando una ceja antes de olvidarlos. Como los llamamientos al asesinato de repartidores que siguen proliferando.

Pero nosotros, la gente de color, no lo olvidamos. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a lidiar con esta violencia? ¿Dudar antes de publicar, pensar dos veces antes de hablar, medir el coste personal de un compromiso público? El racismo es un instrumento de control. Control a través del silencio y la soledad.

Y quizás lo peor es que este sistema da sus frutos. Los algoritmos favorecen el contenido que provoca reacciones. La ira, el miedo y la indignación generan compromiso. El odio hace que la gente haga clic, reaccione y comparta. Para deleite de sus propietarios, multimillonarios y reaccionarios, que sin embargo no dudan en ocultar contenidos que les desagradan.

Para las víctimas, el odio es violencia. Para las plataformas, es un negocio.

Las feministas llevan tiempo advirtiendo. Lucharon por vincular la dimensión sistémica de la violencia y las relaciones con el acoso considerado, hasta hace poco, trivial. Ahora nos corresponde a nosotros abrir los ojos a los mismos mecanismos con respecto al odio racista, LGBTfóbico y capacitista.

Esto requiere imponer a las plataformas una transparencia real en sus algoritmos, una moderación eficaz y mecanismos de denuncia que protejan eficazmente a las víctimas. Esto implica también reforzar los medios de control público, con un organismo independiente dedicado a la lucha contra la ciberviolencia, y apoyar mejor a quienes son sus víctimas.

No es prohibiendo las redes sociales para menores o restringiendo las libertades de los usuarios como solucionaremos el problema. Es empoderando a quienes organizan y se benefician de estos espacios.

Me niego a permitir que quienes luchan contra la discriminación se vean obligados a elegir entre su compromiso público y su tranquilidad. Me niego a permitir que el acoso racista, LGBTfóbico y capacitista se convierta en el precio a pagar por tener una voz pública, sobre cualquier tema. Y nadie debería ser acosado simplemente por existir.

Presento una denuncia gracias a la protección funcional que me concedió la ciudad de París durante el último Consejo de París. Ser elegido permite beneficiarse de esta protección, pero conlleva deberes hacia las personas que no disponen de estos medios. Por ello, el Consejo de París se compromete, por voluntad unánime, a trabajar en la ciberviolencia, su identificación y prevención. En el presagio de una misión municipal de lucha contra la discriminación, de atención y orientación a las víctimas. Y medirá los ataques basándose no en quejas sino en testimonios de los parisinos.

La libertad de expresión ya no puede ser privilegio de quienes acosan, mientras las víctimas aprenden a guardar silencio. La ciudad de París tomará su parte.