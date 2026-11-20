¿Quién sino los supersticiosos podrían haber pensado que se decretaría el viernes 13 de noviembre? “Viernes sin correos electrónicos” por Microsoft? La interrupción global de sus servicios, incluidos Outlook y Teams, que comenzó la víspera al final de la tarde, afectó toda esta jornada laboral, antes de resolverse por completo el sábado 14. En 74 países y territorios, según el sitio de seguimiento de interrupciones Downdetector, millones de usuarios se vieron privados de una herramienta esencial para su trabajo: su correo electrónico profesional. Hasta el jueves por la tarde, casi 130.000 personas habían informado de un problema con Outlook, y franceinfo mencionó “varios millones de usuarios” afectado.

Utilizado por la mitad de la población mundial, el correo electrónico ocupa hoy más de un tercio de nuestro tiempo de comunicación y varias horas de trabajo diarias. Los mensajes se reciben en un flujo fluido a lo largo del día, y sólo se necesitan unos segundos para leerlos y, por tanto, para interrumpirnos. Esta sobrecarga de correo electrónico es una fuente de estrés y tensión.

Por lo tanto, existe una gran tentación de desconectar su buzón, de no leer más los mensajes entrantes ni de responderlos, o de embarcarse en una “ desintoxicación digital ». Algunas empresas, como Atos, han intentado abolir por completo el correo electrónico, reemplazándolo con otras herramientas consideradas más relevantes. Otros, menos atrevidos, intentaron “Viernes sin correos electrónicos” : un día dedicado a hablar entre nosotros en persona o utilizar otras herramientas.

Un estudio de los intentos de restringir temporalmente el uso del correo electrónico demostró que es completamente posible sobrevivir sin correos electrónicos. Privados de sus mensajes, los empleados tienden a viajar más y aprecian estos nuevos intercambios cara a cara. Incluso si luego regresan rápidamente a sus hábitos de“ correo electrónico predeterminado »se quedan con la conciencia de que trabajar sin mensajes es posible y, a veces, incluso preferible.

Los empleados son muy conscientes del fenómeno de la sobrecarga de correo electrónico. Su contraparte, la subcarga de correo electrónico, es menos visible. Sin embargo, es igualmente estresante no recibir las respuestas esperadas a tiempo, no recibir copias de información importante o esperar desesperadamente un mensaje que no llega.

La interrupción global de Outlook arrojó una dura luz sobre esta falta de carga. La actualización compulsiva del buzón no trae mensajes nuevos. La caja sigue obstinadamente fuera de servicio. Luego viene el miedo a perder información, lo que llamamos FOMO (miedo a perderse algo), y la sensación de permanecer en el andén mientras el tren de la información sigue avanzando a toda velocidad.

Esta desconexión forzada ha sido, sin duda, una fuente de estrés para muchos empleados. Al no haber sido elegido, no representó un descanso “ derecho a desconectarse ». Peor aún, el apagón no afectó a todos. Por tanto, fue un recordatorio brutal de la interdependencia de nuestras comunicaciones.

Un correo electrónico requiere tanto de destinatarios como de remitentes. Cuando el vínculo entre ellos se rompe, como este viernes 13 de noviembre, la comunicación se vuelve más compleja y los usuarios deben reaccionar. Por tanto, otras herramientas toman el relevo: llamadas telefónicas, reuniones cara a cara, uso de mensajería alternativa a la de Microsoft, ya que Teams, su mensajería instantánea, también se ha visto trastocado.

¿Qué quedará de esto? “Día mundial sin correos electrónicos” ? El fin de semana ha sido muy intenso y este lunes lo será también para recuperar el flujo que no se ha evaporado sino que se ha detenido temporalmente. Se continuará reflexionando ahora sobre esta dependencia del correo electrónico que nosotros mismos hemos generado, y sobre la necesidad de buscar colectivamente, además, otras formas de comunicarnos.

Jean-François Stich es profesor de Recursos Humanos, ICN Business School