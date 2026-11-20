El Reino Unido y la Unión Europea firmaron acuerdos este viernes 20 de noviembre durante una cumbre en Bruselas destinada a acercar las dos partes del Canal de la Mancha, tras los tormentosos años del Brexit. Pero algunas cuestiones siguen sin resolverse y serán objeto de futuros debates, en particular el tema, muy delicado, de las tasas de inscripción de los estudiantes europeos en el Reino Unido.

“Es un buen día para Gran Bretaña” Y “para Europa”lanzó el primer ministro británico, Andy Burnham. “Los viejos amigos dan nueva vida a su amistad”aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en referencia a la “excelentes resultados” desde la cumbre, que según ella marca un “momento crucial” en las relaciones con Londres.

Se ha aprobado un acuerdo que debería simplificar enormemente el comercio de productos alimenticios a través del Canal. Lo esperaba con impaciencia Londres, que se queja de las barreras sanitarias y de otros certificados que deben obtenerse antes de poder exportar sus productos, como el queso o “tocino”hacia la UE. La supresión de estos controles podría aportar hasta 5,1 mil millones de libras (6,11 mil millones de euros) al año a la economía británica, afirma Londres.

A cambio, el Reino Unido tendrá que alinearse más estrechamente con las normas de la UE sobre seguridad alimentaria y salud animal y vegetal, algunas de las cuales han sido criticadas durante mucho tiempo por los muy quisquillosos partidarios del Brexit. También podrá participar en el desarrollo de normas europeas, pero sin tener derecho a voto.

El gobierno británico tuvo que negar que todo esto no conduciría a una prohibición de los sabores ahumados en las patatas fritas, o incluso a la obligación de cambiar el nombre de la mermelada a “mermelada de cítricos”. El objetivo es que estas nuevas reglas se apliquen a partir del 1 de marzo de 2028.

Bruselas y Londres han acordado permitir que 100.000 británicos de entre 18 y 31 años cada año, y otros tantos europeos, vivan al otro lado del Canal durante al menos tres años, trabajen, estudien, viajen o sean voluntarios.

Pero la UE también quiere que sus estudiantes puedan estudiar en universidades británicas a precios iguales, o al menos cercanos, a los que pagan sus homólogos del Reino Unido. El tema es muy delicado. Bajo presión para contener la inmigración, Gran Bretaña no se ha mostrado muy entusiasta. Como esta cuestión no pudo resolverse, las dos partes se dieron seis meses para lograrlo.

La UE y el Reino Unido armonizarán sus sistemas de comercio de emisiones de carbono. Estas medidas, destinadas a luchar contra el cambio climático, exigen que los contaminadores compren cuotas para compensar los gases de efecto invernadero que emiten.

El acuerdo evitará que los productos británicos importados a Europa sean gravados por la UE por sus emisiones de CO2, y viceversa. Londres espera aportar a su economía unos 3.800 millones de libras (4.550 millones de euros) al año.

La Unión Europea y Londres quieren concluir las conversaciones que ya están en marcha sobre la participación del Reino Unido en el mercado eléctrico europeo para finales de 2027. Esto fortalecería la seguridad energética en ambos lados del Canal, al tiempo que ayudaría a reducir los precios de la electricidad mediante la puesta en común del suministro.

Cinco países de la UE, entre ellos Alemania, los Países Bajos y Dinamarca, dicen que un acuerdo de este tipo convertiría a la región del Mar del Norte, con sus turbinas eólicas, en la “El mayor centro de energía limpia del mundo”.

A cambio, se pide al Reino Unido que pague una “tarifa de entrada” para financiar proyectos de desarrollo en las regiones europeas más atrasadas. Su importe sigue siendo objeto de intensas negociaciones.

Entre las cuestiones no resueltas, el acceso del Reino Unido a “Preferencia europea”. El país teme quedar excluido de los esfuerzos de la UE para fortalecer sectores industriales como el automóvil y la defensa al obligar a las empresas a comprar componentes. “hecho en Europa” si quieren beneficiarse del dinero público.

Los 27 aún no han adoptado una definición común de “hecho en Europa”. Sin embargo, Alemania y Francia acordaron recientemente favorecer la inclusión del Reino Unido en la preferencia europea, al menos en lo que al sector del automóvil se refiere.

Andy Burnham, apenas llegando al número 10 de Downing Street, reabrió el debate sobre el Brexit, sugiriendo que el regreso a la UE también podría ser una opción. El viernes anunció que en 2027 se llevaría a cabo una revisión de la futura relación a largo plazo del Reino Unido con Europa. Durante esta reunión en Bruselas también se debatió la cooperación en materia de inteligencia artificial, así como las cuestiones de la inmigración ilegal y el apoyo a Ucrania.

En materia de inmigración, los dos partidos lanzarán una “diálogo estructurado”que debe cubrir “casi todas las materias”según un funcionario europeo: acción contra la inmigración irregular y las redes clandestinas, comunicación en torno a la gestión de fronteras, así como las expulsiones a terceros países, por lo que varios países europeos quieren crear “centros de devoluciones” a Ruanda para enviar a personas a las que se les había negado el asilo.