Seis periodistas palestinos asesinados en Gaza por una huelga israelí: lo que sabemos





Al-Jazeera anunció la muerte de cinco de sus periodistas el domingo 10 de agosto durante una huelga israelí en la Franja de Gaza, incluido un conocido reportero de sus espectadores que el ejército israelí ha admitido haber sido atacado, llamándolo tan “Terrorista”. Un periodista independiente también fue asesinado en la misma huelga.









Sus nombres se agregan a la lista de casi 200 periodistas, según los periodistas Sans Frontières, asesinados en la guerra lanzada en represalia por el sangriento ataque del movimiento palestino Hamas del 7 de octubre de 2023.





• “Un ataque dirigido israelí”, según al-Jazeera





Como el gobierno israelí está decidido a implementar su nuevo plan operativo en el devastado territorio palestino y hambriento por veintidós meses de guerra, la cadena con sede en Qatar ha informado “Lo que parece ser un ataque dirigido israelí” En una tienda utilizada por sus periodistas en Gaza-Ville, frente al Hospital Al-Shifa.





Expresó la muerte de sus corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, así como del camarógrafo Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.





El periodista independiente Mohammad al-Khaldi, quien ocasionalmente colaboró con los medios locales, también murió en esta tienda, informa Reuters.





• Un “terrorista” que “fingió ser periodista”, dice Israel





Anas al-Sharif, de 28 años, fue una de las caras más conocidas entre los corresponsales que cubren el conflicto en Gaza Daily. El ejército israelí ha confirmado haberlo atacado, llamándolo como “Terrorista” OMS “Fue fingido ser periodista”.









Él “Fue el líder de una célula terrorista en la organización terrorista Hamas y fue responsable de preparar ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes” Israelí, dijo.





• Anas al-Sharif pide “no olvidar a Gaza”





En sus últimos mensajes publicados en X Sunday, Anas al-Sharif informó“Intenso” Bombardeos israelíes en el territorio palestino y había transmitido un breve video que mostraba huelgas en la ciudad de Gaza. Un texto póstumo que el periodista había escrito en abril en caso de muerte se publicó en su cuenta este lunes 11 de agosto de la mañana, donde llama a “No olvides a Gaza”.









En julio, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) acusó al ejército de liderazgo israelí “Una campaña de difamación” Al periodista presentándolo en mensajes en línea como miembro de Hamas.









“La tendencia de Israel que consiste en calificar a los periodistas como activistas sin proporcionar evidencia creíble plantea serias preguntas sobre sus intenciones y respeto por la libertad de prensa”denunció a Sara Qudah, directora regional de la organización con sede en Nueva York el domingo por la noche del lunes. “Los periodistas son civiles y nunca deben ser atacados. Aquellos que son responsables de estos asesinatos deben contabilizar”agregó un comunicado de prensa.





• RSF denuncia un “asesinato reclamado” de Israel





Los reporteros de la Organización de Defensa de la Prensa sin Fronteras (RSF) denunciaron este lunes 11 de agosto “Con fuerza y enojo el asesinato reclamado” por el ejército israelí de un periodista del canal de Al Jazeera en la Franja de Gaza.













Según RSF, “El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse con urgencia sobre la base de la Resolución 2222 de 2015 sobre la protección de los periodistas durante los períodos de conflicto armado”para evitar “Tales asesinatos extrajudiciales de profesionales de los medios”. La ONG recuerda haber depositado “Cuatro quejas” contra el ejército israelí “En el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos contra periodistas en Gaza”.





Frente a las acusaciones israelíes, RSF respondió que habían sido formulados “Sin evidencia”reprochando al ejército israelí por tener “Reproduce un proceso conocido y ya probado, especialmente contra periodistas de al-Jazeera”. “El 31 de julio de 2024, el ejército israelí mató a los reporteros de Ismail al-Ghoul y Rami al-Rifi en una huelga dirigida y reclamada, acusando al primero de ser un terrorista”argumentó RSF.





• Conflicto de larga data entre Al-Jazeera y Netanyahu





Israel ya había decidido en mayo de 2024 prohibir la difusión de al-Jazeera en el país y cerrar sus oficinas, el resultado de un conflicto de larga data entre los medios de comunicación y el gobierno del benyamin israelí Netanyahu, quien empeoró durante la guerra actual en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha acusado repetidamente a los periodistas de este canal de ser “Agentes terroristas” en Gaza afiliado a Hamas.









En enero de 2024, los periodistas Hamza al-Dahdouh y Moustafa Thuraya fueron asesinados en una huelga en su automóvil en el sur del territorio palestino, mientras estaban en una misión para el canal Qatar. Israel los había presentado como “Agentes terroristas”acusaciones rechazadas por al-Jazeera.





En términos más generales, la prensa internacional no puede trabajar libremente en el territorio palestino desde el comienzo del conflicto. Solo unos pocos medios, seleccionados, ingresados a bordo (en “Empotrar”) Con el ejército israelí, sus informes están sujetos a una estricta censura militar. La prensa internacional trabaja basada en periodistas y corresponsales locales, que pagaron un alto precio por el conflicto.





Benyamin Netanyahu dijo el domingo que le ha dado al Ejército para autorizar a un mayor número de periodistas de la prensa internacional para trabajar bajo su control en la Franja de Gaza. Sin embargo, no dio otros detalles.