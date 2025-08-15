



No habrá tratado contra la contaminación plástica en Ginebra: diez días de conversaciones diplomáticas tensas terminaron este viernes 15 de agosto al amanecer por una observación de un fracaso amargado para la diplomacia y el medio ambiente. Los gerentes de delegación se reunieron en una sesión excepcional al amanecer no acordaron una última versión del texto.









A lo largo del proceso, dos campos aparentemente irreconciliables se han opuesto: ” ambicioso “incluida la Unión Europea, Canadá, Australia, muchos países de América Latina, África e Islas, que querían reducir la producción de plástico global y controlar las moléculas más preocupantes para la salud, para reducir la contaminación. Frente, esencialmente los países petroleros han rechazado cualquier restricción en la producción de hidrocarburos en la base de la industria plástica y cualquier prohibición de moléculas o aditivos peligrosos.





Manon Richert, portavoz de la Asociación Zero Waste France presenta a las negociaciones de Ginebra, lamenta que “Algunos estados petro” evitó cualquier acción efectiva en la cumbre.





¿Es una derrota para el medio ambiente?





No es tanto la ausencia de texto que es una derrota, ya que las diferentes sucias presentadas a los estados durante las negociaciones, que de ninguna manera resolverían la crisis plástica. La última propuesta, por ejemplo, se basó en medidas voluntarias, no mencionó un objetivo de reducir la producción y no ofreció perspectivas reales de mejora y monitoreo para el futuro.









Sin embargo, el sujeto es aún más alarmante ya que el planeta ha producido más plástico desde 2000 que durante los cincuenta años anteriores. La tendencia acelera: si no se hace nada, la producción actual, ya casi 500 millones de toneladas por año, debería triplicar para 2060 (De acuerdo con los pronósticos de la OCDE). Y esto, a pesar de que hoy en día solo hay el 10 % de los plásticos que se recicla, el 27 % en Francia, mientras que la colección es relativamente efectiva.





¿Cómo explicar que las negociaciones han fallado?





Recuerde que las negociaciones internacionales son siempre muy largas y las que estaban en la contaminación plástica comenzaron hace poco más de dos años. A modo de comparación, se necesitaron 21 COP para obtener un acuerdo digno del nombre del clima. Además, si el multilateralismo es esencial para obtener avances, lamentamos la falta de transparencia y democracia en el proceso de negociación. La mayoría de las reuniones se cerraron a los observadores de la sociedad civil, como las ONG o los científicos. Es dañino.









Es importante subrayar el inicio de muchos estados, incluida Francia, que ha adoptado una postura muy ambiciosa. Pero el problema es que algunos estados petro, Estados Unidos o Rusia, guiados por sus intereses financieros, han seguido estableciendo maniobras dilatorias. Estos estados defienden la producción de aceite y, por lo tanto, de plástico, ya que el aceite es la materia prima. Hacen todo lo que avanzó para hacer que todo avance, tuvimos la brillante demostración durante esta ronda de negociaciones. Y tuvieron éxito, dados los diferentes textos que se presentaron.





¿Y ahora?





Esta es la gran pregunta: ¿Cuál será la continuación? Las discusiones continuarán y, de nuestro lado, requerimos la implementación de un objetivo restrictivo de reducir la producción de plástico, así como la restricción o la prohibición de aditivos químicos tóxicos no esenciales, peligrosos o que contienen. También es necesario que los países que hayan expresado su ambición en Ginebra de adoptar regulaciones nacionales vinculantes. La Unión Europea puede ser un motor, y se esperan las últimas regulaciones, la última en el envasado ha sido socavada por los vestíbulos y, por lo tanto, es insuficiente. En cualquier caso, es hora de volver a poner el sujeto sobre la mesa.