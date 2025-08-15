¿Por qué Francia quiere reconocer el estado de Palestina?





¿Francia eventualmente reconocerá el estado de Palestina? El presidente Emmanuel Macron anunció que quería hacerlo en abril pasado con motivo de una cumbre internacional programada del 17 al 20 de junio … finalmente pospuesta debido a la ofensiva de Israel en Irán.









El reconocimiento no tendría nada muy original a escala mundial. Hasta la fecha, 149 estados de la 193 que tienen un asiento en la ONU ya reconocen este estado y entre ellos, algunos otros europeos, como Suecia, España, Irlanda o Noruega. Además, el estado palestino que no tiene por el momento ni el territorio, ni las fronteras, ni la existencia de facto, la medida obviamente solo tendrá un significado simbólico.





Sin embargo, ya despierta una serie de reacciones: algunos juzgan que llegaría demasiado tarde, otros creen que sería inútil, otros, finalmente, se oponen violentamente, como el gobierno israelí, que amenazó a Francia con represalias si Emmanuel Macron cruzara este paso.









¿Por qué esta medida despierta tantas pasiones? ¿Por qué se opone el gobierno israelí? ¿Cuál es el significado profundo de este gesto y cuál es la historia del reconocimiento del estado palestino? Si desea tener una respuesta a todas estas preguntas, puede ver Video a la cabeza del artículo por François Reynaert, también conocido como “Tío Obs”, girado por Cyril Bonnet y montado por Louis Morice.